Celý Klínovec lze vysněžit uměle

"Technický sníh tak pokryje v případě potřeby i sjezdovky Dámskou, Pařezovku, Přemostění i U Zabitýho. Abychom je vysněžili dostatečnou vrstvou sněhu pro lyžování, potřebujeme teploty pod nulou a pět až šest dnů," uvedl Zdeněk Lorenc z lyžařského areálu Klínovec - sever.

Za novinku si ovšem lyžaři budou muset připlatit třetinu dosavadní ceny. "Náklady na vybudování pěti a půl kilometru vedení potrubí v nezámrzné hloubce, celkem dvacet sněžných děl a umělý rezervoár se pohybují v řádu několika desítek milionů korun a musely se promítnout i do ceny jízdného. Celodenní jízdné tak bude o sto korun dražší než vloni," sdělil Lorenc.

Jedinou pravidelnou školu lyžování nabízí v Krušných horách na Neklidu škola TJ Jáchymov. V několika dalších areálech lze svěřit dítě instruktorům přímo na místě.

Celodenní permanentka stála před rokem 290 korun, letos přijde dospělého na 390 korun, děti o sto dvacet korun méně. "Na jednu stranu nabídneme lidem podstatně větší komfort a budeme moci jezdit nepřetržitě celou sezonu až do poloviny dubna, což může lyžaře přilákat, další naopak odradí vyšší cena," poznamenal Lorenc. Všechny sjezdové tratě v délce pět a půl kilometru tratí budou zasněžovány díky potrubí, které přes tlaková čerpadla dovede k tratím vodu z nového rezervoáru vybudovaného na Bílém potoku u hotelu Nástup.: 860-1244 metrů Ve středisku jsou 2 lyžařské školy, 2 půjčovny lyžařského vybavení, 2 ski servisy, 8 bufetů, restaurace, 4 veřejná parkoviště s kapacitou 1000 aut. Dopravu lyžařů zajišťuje zdarma skibus na trasách Loučná, Háj, Mariánská-Boží Dar, Vejprty-Kovářská.

Počet vleků: 2

Celková délka tratí: přes dva kilometry

Jízdné: dospělí/děti - celodenní 200/100 Kč, 10 jízd 100/50 Kč, jednotlivé jízdné 20/10 Kč, večerní lyžování 100/50

Provozní doba: 9 - 16 a 18 - 20 hodin

AREÁL NOVAKO

Areál je vhodný pro začínající lyžaře a děti, jeho součástí je zahradní prostranství s lyžařskou školou pro nejmenší. Jedna hodina zde stojí 90 korun. Zájemci o jízdu na gumových duších - snowtubing, si zde mohou duše zapůjčit.

Jízdné: dospělí/děti - celodenní 130/90 Kč, dopolední 70/50, odpolední 90/60 Kč, večerní 50 Kč, jízdné pro snowtubing - pět jízd za 60 Kč

Provozní doba: Denní lyžování 9 - 16.30 hodin, večerní lyžování 19 - 20.30 hodin.

OBERWIESENTHAL

Tuzemští lyžaři míří dosud do lyžařského střediska v Oberwiesenthalu vzdáleném tři kilometry od Božího Daru spíše výjimečně, a to kvůli podstanému rozdílu v cenách. Výhodným řešením se staly pětidenní permanentky, které nabízejí lyžařský areál Boží Dar - Neklid a areál Klínovec - sever. Permanentka prvního z areálů nabízí čtyři dny lyžování na Neklidu a jeden den v Oberwiesenthalu v hlavní sezoně za 1300 Kč, za čtyřdenní lyžování na Klínovci a jednodenní v Oberwiesenthalu zaplatí zájemci okolo dvou tisíc korun. V Oberwiesenthalu je k dispozici od devíti do 17 hodin 18 kilometrů sjezdovek, 8 vleků, kabinková a sedačková lanovka. Lyžuje se zde i večer od 17 do 21 hodin.

Jízdné: v hlavní sezoně dospělí/děti: 40/31,50 DM (20,50/16 EUR), jednotlivé jízdné se liší od typů vleků, pohybuje se od 4 do 8 DM (2 - 4 EUR).