Celníci už zabavují svačiny

"Doporučujeme našim cestujícím nepřevážet potraviny z hovězího masa, to znamená ani paštiky, párky a salámy," dodal. Přitom při oficiálním dotazu se čeští celníci od rakouských kolegů dozvěděli, že žádné pokyny k zákazu dovozu hovězího pro turisty neexistují. Vedoucí celníků v Dolním Dvořišti Maier se domnívá, že nedorozumění mohla způsobit jedna důslednější kontrola vývozu potravin živočišného původu. Vyhláška stará patnáct let totiž stanovuje, že turista smí mít u sebe maximálně kilogram živočišných potravin tvořený například masem, mléčnými výrobky, konzervami nebo uzeninami.

Celníci na obou stranách hranice však doposud tolerovali i mnohem větší objem převáženého jídla. To potvrdil i vedoucí celníků v rakouském Wullowitzu. "Máme kvůli nemoci BSE omezení v obchodním provozu. Pro turisty stále platí omezení na jeden kilogram potravin, jiné pokyny nemáme," uvedl.

Obavy ze zabavování potravin a dlouhých kontrol na hranicích mají i cestovní kanceláře, jejichž klienti odjíždějí přes rakouské hranice. "Po zkušenostech ze zimy letošního roku, kdy začali Rakušané razantněji dodržovat zákon o dovozu potravin, doporučujeme většině zaplatit si polopenze, nebo nevozit živočišné potraviny," uvedla Yvonne Zelníčková z cestovní kanceláře Čedok.

Bez problémů by měli zatím projet cestující na Slovensko, do Polska a Německa. "Zákaz platí jen v obchodním styku a tady je ještě výjimka pro tranzity do Maďarska a na Ukrajinu," vysvětlují celníci z přechodu se Slovenskem ve Velkých Karlovicích. Tato slova potvrzují také jejich kolegové například z hraničního přechodu ve Střelné a v Mostech u Jablunkova. "Polsko vydalo nařízení o zákazu dovozu hovězích výrobků už 8. června, Slovensko následovalo 10. června, ale do dnešního dne se na všech hraničních přechodech severu Moravy a Slezska dělají pouze namátkové kontroly," řekl mluvčí Celního ředitelství v Ostravě Karel Moškoř.

Vedoucí celního pracoviště na mostě Svobody v Českém Těšíně Lubomír Gabzdyl tvrdí, že současné kontroly na hranicích nijak nenarušují provoz. Opatření, která zavedli vůči českým vývozcům hovězího masa celníci v přilehlých státech, platí i při dovozu podobného zboží k nám ze zemí, kde se již BSE vyskytla. Ze států, kde BSE objevili, se nesmí dovážet živý skot, hovězí maso a výrobky z něj. "Nezakazujeme ale turistům, aby si přivezli na svačinu kus salámu," řekl mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

JAK LZE VYVÁŽET ČESKÉ HOVĚZÍ ZA HRANICE

Německo

Celníci čekali s případnými opatřeními na výsledek kontrolního testu z Tübingenu. Do včerejška nezaznamenali turisté jediný případ zabavování potravin.

Polsko

Zakázalo dovoz výrobků z hovězího masa. "Na všech hraničních přechodech severu Moravy a Slezska se ale dělají pouze namátkové kontroly," řekl mluvčí Celního ředitelství v Ostravě Karel Moškoř. Podle oficiálních zpráv se tu žádné potraviny nezabavují.

Rakousko

Zakázalo dovoz hovězího masa. Turistům by se neměly svačiny zabavovat. Řidiči zájezdových autobusů na přechodu Dolní Dvořiště však potvrzují zabavení potravin s výrobky z hovězího masa. Čeští celníci to vysvětlují nedorozuměním.

Slovensko

Platí zákaz dovozu hovězího masa, celníci ale žádné potraviny nezabavují.