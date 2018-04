Celé zimní Krkonoše jako na dlani z nejhezčí vyhlídky. Podívejte se

Jan Buchar patřil k průkopníkům české turistiky. Do 1. čísla časopisu Klubu českých turistů napsal v r. 1888 svůj první článek "Vzhůru do Krkonoš". Na sklonku roku 1892 se sám vydal na právě získaných lyžích na túru k Žalému. Zahájil tak údobí zimní lyžařské turistiky v Krkonoších. V roce 1895 vydal článek "Ski" o výuce na lyžích - byl to 1. metodický článek v dějinách českého lyžařství.

Zdroj: www.ergis.cz/krkonose