Čeladná má největší golfové hřiště

Podnikatel: Plány ztroskotaly

"Projekt zabili ekologičtí aktivisté, kteří byli proti," postěžoval si majitel firmy Prosper, který v polovině devadesátých let vydělal velké jmění na obchodech s akciemi OKD a teplárenských firem.





Lidé plánům nevěřili V beskydských obcích se lidé na Prosovy plány dívali vesměs s nedůvěrou a téměř všude majitelé pozemků odmítli půdu kvůli golfu prodat.



"Důvodem byla hlavně nízká cena, kterou Prosem najatá realitní agentura nabízela, ne odpor vůči jeho záměru," míní však starosta Frýdlantu nad Ostravicí Bohumil Dolanský.



Postoj obcí nebyl jednotný, například ostravické zastupitelstvo stavbu hřiště podpořilo a pozemky tu jsou zčásti vykoupeny. "Pořád doufám, že se u nás golfové hřiště postaví," řekl starosta Jaromír Dobrozemský.



Leo Košťál z Beskydčanu se netají tím, že nedůvěru vůči Prosovi v obcích přiživoval. "My proti golfovým hřištím nebojujeme, jen zviditelňujeme Prosovy neseriozní postupy," prohlásil ekologický aktivista.



Podle něj už samo hřiště v Čeladné turistice jen škodí: "Pros postavil oplocení, které ruší ráz krajiny a zničilo krásný výhled na Kněhyni. Jeho aktivity znehodnotily pozemky, které mohly být využívány pro agroturistiku. Nikdy nesdělil, jaké má plány na chemizaci hřiště, ničí rybářské plůtky. Popuzuje lidi svým chováním, nemůže se divit, že tu jeho aktivity nechtějí!" řekl.

Studie: Beskydy unesou nanejvýš tři hřiště Pro Beskydy byla právě v těchto dnech dokončena marketingová studie, zabývající se rozvojem cestovního ruchu. Její autoři však míní, že tolik golfových hřišť, kolik Pros plánoval, zdejší krajina neunese.



"Optimální by byla zhruba tři hřiště," řekl jeden z odborníků na turistický ruch v Beskydech. A připomněl ještě jeden důvod, který se mohl na neúspěchu Prosova plánu podepsat: "Stanislav Pros je trochu riziková osoba. Kdyby se dostal do potíží kvůli svým některým podnikatelským aktivitám - a kdo to dnes může vyloučit? - je otázka, zda by někdo jiný tak velký projekt dotáhl do konce!" Golfové hřiště v Čeladné: Golfové hřiště v Čeladné bude s 27 jamkami největším v republice (hřiště v Šilheřovicích i na Karlštejně jsou osmnáctijamková). Dnes se otvírá jeho první část, dalších 18 jamek a společenské zázemí s klubovnami bude předáno k užívání v září.



Součástí dnes otvíraného sportovního komplexu v Čeladné je i jízdárna s dvěma zastřešenými halami, otevřeným kolbištěm, kruhovou drahou, klubovnou a stájemi pro 47 koní. Celý areál bude dokončen včetně osetí a prvního sestříhání trávníků ještě v letošním roce.

Pros chtěl připravit v Beskydech stavbu osmi golfových hřišť v různých obcích. "Investory by byli američtí partneři, k dispozici jsme měli celkem dvě a půl miliardy miliardy korun. Když jsem ale viděl, jaké se tomu kladou překážky, vzdal jsem to. Už mne to nezajímá."Frýdecko-místecký okresní úřad na jaře pro Prose vytipoval patnáct vhodných lokalit na výstavbu hřišť. Jenomže nápad vyděsil místní lidi, proti se postavilo ekologické občanské sdružení Beskydčan a golfové plány ztroskotaly na jednání o výkupu pozemků."Je to škoda. Ale okres nemohl pro soukromou iniciativu udělat víc," prohlásil přednosta frýdecko-místeckého okresního úřadu Jiří Kajzar. "Šlo o megalomanský projekt, který by jen poškodil beskydskou krajinu a turisty odradil," tvrdí však jednatel Beskydčanu Leo Košťál.Golfoví turisté potřebují více hřišť Prosův plán byl postaven na tzv. golfové turistice, dnes rychle se rozvíjející odnoži cestovního ruchu. "Amatérští golfisté po celém světě vyhledávají místa, kde mají k dispozici více hřišť pohromadě. Dovolenou pak tráví tak, že každý den hrají někde jinde. Vzorem je v tomto směru v Evropě Španělsko a Portugalsko, kde je v jedné lokalitě i čtyřicet hřišť a všechna jsou vytížena," vysvětluje manažer golfového hřiště v Mariánských Lázních Oldřich Nechanický a potvrzuje, že z golfové turistiky dnes hodně těží právě západní Čechy: "Mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi jsou tři hřiště. A jezdí sem hodně nejen golfisté z Německa, ale třeba spousta švédských výprav."Nechanický tvrdí, že v Evropě je golfových areálů nedostatek. "Na jihu je v létě pro golf strašné horko, zato střední Evropa má pro letní golfovou turistiku ideální klima a hřiště tu chybějí," uvedl. "Prosova myšlenka byla dobrá: Stojíme o rozvoj cestovního ruchu v Beskydech, ale přitom nemáme ve srovnání s konkurenčními lokalitami moc výhod. Golf se právě tím potřebným lákadlem pro turisty mohl stát," míní přednosta Kajzar.Shoduje se s ním i ředitel Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska Vít Ruprich. "Golf je z hlediska turistiky velmi zajímavý. Nebudou-li v kraji takové speciální projekty, turisté sem nepřijdou. A pokud si vzpomínám, kromě Prosova nápadu se tu nikdy žádný konkrétní projekt na rozvoj cestovního ruchu neobjevil, vždyť jediné zajímavé, čím se region v tomto směru vždycky prezentoval, bylo šilheřovické golfové hřiště," řekl Ruprich.Podobně se na věc dívá i zástupce moravskoslezského hejtmana Josef Jalůvka: "Záměr na stavbu hřišť znám, i když ne v přesném rozsahu. Jsem nakloněn všem projektům, které oživí region tím, že nabídnou kvalitní zábavu, služby, práci lidem. Zatím ho mohu podpořit jen morálně, až ale budeme disponovat nějakými penězi, mohl by do podobné věci investovat i kraj."