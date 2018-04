Čekání v lagoském přístavu

Při dlouhých plavbách a pobytu na moři nebývá o dramatické okamžiky nouze. Jako při jedné cestě do africké Nigérie. Po zakotvení na rejdě Lagosu se naše námořní loď Brno poslušně zařadila do fronty asi stovky čekajících lodí.Měla za sebou náročnou plavbu z Kapského Města a zažila pořádnou bouři. Pro poruchu gyroskopu se plulo pouze na magnetický kompas. Největší překvapení však na skupinu čtyřiceti námořníků, několika manželek a malých dětí čekalo v cíli. Chaotická výstavba hlavního nigerijského přístavu totiž přilákala spekulanty z celého světa a způsobila zmatky neuvěřitelných rozměrů. Odbavení jedné lodi tu trvalo nejméně půl roku. Pro posádku to znamenalo zůstat po celou dobu na lodi bez vycházek na břeh, jinými slovy poměrně fešácký kriminál. Japonskému nájemci lodi však šlo o velké peníze. Jeho náklad - deset tisíc tun plechů se nemohl dostat k zákazníkovi a ten přirozeně odmítal platit. Změnit to mohl ve zkorumpované Africe jedině tučný úplatek. Zjištění komu a kolik trvalo celé dva týdny. Nakonec jsme mohli zakotvit na samém okraji přístavní zóny a zahájit vykládku na pontony patřící jedné podnikavé dámě ze Švýcarska. Není žádným tajemstvím, že Lagos je sídlem i našeho zastupitelského úřadu. Jakmile se podařilo přesně vyznačit na námořní mapě přístavu rezidenci, neboť leží na břehu Lagoské laguny, první přátelská návštěva na sebe nedala dlouho čekat. Málem však způsobila mezinárodní incident. K vylodění na břeh jsme totiž použili chatrnou lávku na sousedním pozemku britského diplomata, a to bez jeho předchozího souhlasu. Teprve následná diplomatická nóta vyztužená basou plzeňského nám umožnila využívat lávku po celou dobu pobytu v lagoském přístavu. Tak se podařilo propojit dvě tehdy ještě československá území nedaleko rovníku a umožnit jeho dočasným obyvatelům při jejich nechtěném dlouhodobém pobytu být stále »doma«.Autor je bývalý námořní důstojník, který procestoval řadu zemí světa. Je rovněž autorem mnoha odborn ých a cestovatelských publikací.