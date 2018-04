Čedok proinvestoval zisky

S nulou v kolonce zisků uzavře loňské hospodaření druhá největší česká cestovní kancelář Čedok. Důvodem je několik loňských investic, především kapitálový vstup do letecké společnosti Travel Servis, kde Čedok za nezveřejněnou částku koupil balík 34 procent akcií. "Tato investice nám umožnila nabízet zájezdy do vzdálenějších míst, které byly jinak dost cenově náročné, například do Thajska. Další zvyšování vlivu v této společnosti nyní neplánujeme," vysvětluje mluvčí Čedoku Petr Ulrych. Dalších šestnáct procent Travel Servisu kontroluje ještě majoritní akcionář Čedoku, firma Unimex.