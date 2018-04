ČEDOK PRODÁVÁ LÉTO

Také Čedok, nejstarší a druhá největší česká cestovní kancelář, již prodává zájezdy na léto roku 2000. Její nabídka patří mezi vůbec nejpestřejší u nás, protože kancelář pořádá cesty do 80 zemí všech kontinentů. Mezi novinky nastávající letní sezony budou patřit pobytové zájezdy do Maroka, zajímavostí jsou však nová letoviska v Bulharsku či Rumunsku. Ovšem i v roce 2000 považuje Čedok za své číslo jedna Chorvatsko, kde se kancelář zaměří i na doprovodné programy jako je potápění, půjčování jachet a podobně. Další novinkou budou lodní zájezdy po Evropě, cesty na mistrovství Evropy ve fotbale či na závody Formule 1. Čedok v souvislosti s tím, že mu příští rok bude již 80 let, připravuje řadu překvapení.