ČEDOK OTEVŘEL moderní zákaznické »call centrum«, tedy telefonní centrálu poskytující klientům informační a rezervační servis, do kterého by se měl každý dostat již při prvním zazvonění. Do centra směřují dvě veřejné linky Čedoku - 02/24197777 i bezplatná Modrá linka Čedoku 0800 112 112. V e všední dny od devíti do devatenácti a v sobotu od devíti do dvanácti jsou na těchto číslech připraveny speciálně školené operátorky Čedoku.