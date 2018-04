Místní lidé nepodvádějí. Nemají to v genech, píše Čech z Finska

Původně jsem plánoval odjet do Finska na pracovní pobyt a v klidu se rozmyslet, co bych vlastně chtěl studovat. Pak jsem ale shodou okolností - jako v té době úspěšný juniorský reprezentant v orientačním běhu - získal nabídku od místního klubu v Tampere na jejich reprezentaci a ubytování zdarma. Tak jsem se dostal na Tampere University of Applied Sciences, kde jsem doposud.

V zemi statisíců jezer...

Tampere je třetím největším městem Finska, leží asi 200 km severozápadně od Helsinek. Rozkládá se mezi dvěma velkými jezery Näsijärvi a Pyhäjärvi, propojenými uměle vytvořenou řekou, která přímo prochází centrem města.

Jako většina území Finska je okolí města v českém měřítku spíše rovinaté a obklopují ho bažiny a rozlehlé lesy. Ty pokrývají až 76 procent povrchu této „Země tisíce jezer“, jak se Finsku přezdívá. Kdybychom však chtěli být korektní, tak bychom spíše řekli „Země desetitisíců jezer“, protože se jich tady nachází přesně 187 888 (větších než 500 m²) a zaujímají 10 procent území.

Na Univerzitě v Tampere

Již před odjezdem jsem si přečetl spoustu článků od bývalých výměnných studentů a také článků opěvujících kvalitu a nadčasovost školského vzdělávacího systému, ve kterém se stejně jako v Česku neplatí školné.

Sice to nemám s čím porovnat, protože jsem v Česku na žádné univerzitě nestudoval, faktem ale je, že finské školství není postaveno na učení se větších množství informací, ale spíše na získávání zkušeností a praxi v daném oboru. Součástí každého studijního programu je povinná půlroční praxe, v mém případě se rovná jedné osmině z celkového počtu získaných kreditů (tzn. 30cr/240cr).

Hodně mě uchvátily pozitivní vztahy mezi učiteli a žáky. Zatím jsem se nesetkal s žádným neřešitelným problémem, všichni učitelé jsou velmi otevření a ochotní pomoct. Má to však jednu podmínku. Ve Finsku se hraje férová hra, nepodvádí se a nelže - to je absolutní společenské tabu. Všichni to dodržují a nemusí nad nimi stát žádný dráb, jediný, kdo tyto prohřešky trestá, je vlastní svědomí.

Městu Tampere se přezdívá kvůli bohaté průmyslové historii Manchester Finska. TAMK – Tampere University of Applied Sciences

Jako student oboru Environmental Engineering and Energy jsem byl zařazen do mezinárodní třídy, kterou tvořili ze třetiny Finové, z další třetiny Rusové a zbytek je směsicí studentů většinou z Evropy, ale také z Nepálu nebo Číny. Výuka probíhá v angličtině, ale snahou univerzity je naučit žáky také základům místního jazyka, takže kurzy finštiny jsou povinné.

Celé tohle propojení různých kultur do jedné třídy mi pomáhá pochopit, proč má daný národ takovou pověst a boří ve mně předsudky vůči jiným rasám, a už toto je důvod, proč považuju cestování v této silně globalizované době nejen za obrovskou příležitost, ale za povinnost.

Tampere, jezero Pyhajarvi

Ubytování

Studenti ve Finsku mohou využít ubytování na univerzitních kolejích, ale není to nejlevnější záležitost. Můj český kamarád bydlel se spolubydlícím ve dvou pokojích se společnou kuchyní a platili kolem 320 eur na osobu (cca 8 500 korun).

Já mám velké štěstí, ubytování mi hradí můj klub KooVee. Bydlím ve dvoupokojovém bytě asi kilometr od centra města, za což se obvykle platí okolo 500 eur měsíčně. Skupince studentů by se tak vyplatilo najmout si podobný byt společně.

Krásy Finska

Kromě všudypřítomných krásných pohledů na les a jezera - Tampere je vlastně vybudováno v lese - lze ve Finsku narazit i na jiné krásy. Třeba „americký“ Santa Klaus má svůj historický původ právě ve Finsku a sobi, kteří v reklamách táhnou jeho sáně, se ve velkém chovají na severu v Laponsku. Tato oblast, rozkládající se přes sever Norska, Švédska a Finska, je považována vůbec za Mekku přírodních krás těchto zemí.

Každý, kdo míří na sever, touží vidět polární záři. Čím severněji se nacházíte, tím je pravděpodobnější, že ji zahlédnete. Já jsem měl to štěstí, že i v Tampere, které je relativně dost na jihu (ve finském měřítku), jsem ji mohl zažít. Skutečně se jedná o něco magického a mé téměř tříhodinové pozorování do tří hodin v noci, v mrazu kolem -15 °C, považuju za jeden z nejsilnějších zážitků ve svém životě.

Pohled na zalesněnou oblast v Laponsku při západu slunce Národní park Seitseminen

Zimní dlouhé noci

Velkým minusem Finska je krutá zima doprovázená neustálou tmou, kterou obstojně umírňuje obstojná pokrývka sněhu. Nacházíme se příliš blízko polárnímu kruhu a den trvající tři hodiny není žádným překvapením. Když máte vyučování delší než tři hodiny, tak se náhle stanete otroky nekončící tmy.

Naštěstí se na přelomu roku všechno otáčí a dny se rychle stávají delšími, což vygraduje v půlce června, kdy slunce v podstatě vůbec nezachází. Tedy zachází, ale konkrétně v Tampere může trvat noc třeba dvě hodiny a potom přicházejí situace, kdy je možné se ve 22 hodin rozhodnout jít chytat ryby a skončit o půlnoci koupáním v jezeře za svitu zapadajícího slunce.

Kulturní život

Orientační běh Orientační běh má původ ve Skandinávii již z konce 19. století, takže Finsko se dá považovat za jednu z kolébek tohoto sportu.

Finsko hostí největší štafetový závod na světě Jukola. Startuje se v 21 hodin a končí kolem 6 hodin ráno, závodí okolo 20 tisíc závodníků v týmech po pěti až sedmi podle kategorie. Já jsem startoval za svůj elitní team KooVee a spolu s mými šesti parťáky jsme obsadili osmé místo.

Český orientační běh zaznamenal velký úspěch, protože mezi 1500 týmy nenašel přemožitele norský klub Kristiansand s českým reprezentantem Milošem Nykodýmem.

Je pravdou, že lidé žijící na severu jsou považováni za tiché, až možná trochu asociální. Ano, i docela velké procento Finů se dá tímto způsobem popsat. Tma a zima mají s tímto chováním jasnou souvislost, i když osobně nemůžu říct, že bych se za tu dobu s nimi nějak nudil.

Naštěstí Tampere je studentské město, a tak není náhoda, že místní organizace a hospody pořádají anglické studentské akce typu Stand-up comedy, filmové kvízy nebo třeba jen pařby v klubech.

Ze sportovních aktivit jsem si oblíbil jízdu na kole, které je mým nejpoužívanějším dopravním prostředkem, všude vedou kvalitní cyklostezky. Jinak se dá ve Finsku sportovat obdobně jako u nás, jedinou novinkou pro mě byla discgolfová hřiště, kterých je po Skandinávii rozeseto hodně (jak se hraje discgolf, se podívejte zde).

Finská pohostinnost

Finské jídlo bych popsal jako směs evropských pochutin. Existují i typicky finské pochoutky, ale většinou je vytlačují evropské a světové pokrmy a nedá se říct, že by mělo Finsko něco jako Švédové masové kuličky. Já se stravuji ve škole, kde oběd stojí v přepočtu 72 Kč. Do restaurací skoro nechodím, jelikož je to nad můj rozpočet, ceny začínají na 10 eurech (270 Kč).

Jídlo v obchodech se dá nakupovat v podobné cenové kategorii jako u nás, ale například maso je typicky dvakrát dražší.

Tampere, zábavní park Tampere, centrum města

Zhruba jednou měsíčně mě šéf našeho klubu pozve na rodinný oběd nebo večeři a nemůžu se jejich pohostinnosti nabažit. Mám zkušenost i s jinými Seveřany a vypozoroval jsem, že jsou to lidé mnohem klidnější, uznávající jiné hodnoty než my Češi. Například šéf mého klubu je velmi movitý člověk, má však průměrné auto, průměrný dům a celkově nijak nevystupuje z davu. Většina českých boháčů se podle mě chová jinak.

Zpátky do Finska!

Tato severská země se pro mě stala během mého pobytu srdeční záležitostí, vždycky se sem budu rád vracet. Od nepálských spolužáků jsem dostal tip na dobře placenou noční brigádu (roznášení reklamních letáků). Pro místní je to sice podřadná práce, ale pro chudého studenta je 1000 eur za měsíc (27 tisíc korun) lákavá nabídka. Ještě v létě se proto chci do Tampere zase vrátit.