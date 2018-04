Čech sjel na lyžích osmitisícovku

Jak sám Novák přiznává, s neuvěřitelnou dávkou štěstí si tak splnil něco, o čemž se mu před několika lety ani nezdálo.

"Shisha Pangma mě nelákala jako horolezce, ale tím, že se téměř z vrcholu dá sjet na lyžích. Můj kamarád Ladislav Adamec, také skialpinista, se o její zdolání snažil už pět let. Připravit takovouhle expedici totiž není vůbec jednoduché," říká Novák, který se tomuto sportu věnuje už pět let.

Prvním větším výstupem byla výprava na Mont Blanc, kterou si nadělil ke svým třicetinám. Tam také viděl prvně horské lyžaře v akci.

"Skialpinismus je oproti horolezectví nebezpečnějším v tom, že si člověk musí dávat větší pozor na trhliny a laviny. Při lyžování vytváří několikanásobně větší tlak na sníh kolem sebe, než když jde pěšky. Důležité je i vystupovat nahoru místy, kudy chci horu sjíždět," vysvětluje lyžař.

Základem vybavení skialpinisty jsou, krom běžné horolezecké výstroje, lyže širší než klasické na sjezd, navíc opatřené speciálními pásy umožňujícími stoupání ve svahu. To usnadňuje i speciální vázání s možností regulace.

Každý výstup i sjezd musí nastudovat teoreticky, musí i dávat pozor na led a kamení. Pro případ uvíznutí v lavině nesmí chybět elektronické zařízení pro vyhledávání a také lopata na vyproštění.

Ze slovenských hor do Himálají

Novák postupně trénoval na slovenských horách a v Alpách, zavítal i na horu Pik Lenina v Pamíru, kterou sjel až z vrcholu.

Koncem minulého roku se vydal do Himálají. Expedici na Shisha Pangmu vysokou 8046 metrů zorganizoval zkušený horolezecký tým Hilamaya 8000, který se tam vydal vloni koncem září pod vedením Josefa Šimůnka.

Hora je zajímavá svou majestátností. Stojí osamoceně na hranici Nepálu a Čínou okupovaného Tibetu, odkud se k ní vydávají expedice. V době, kdy se k masívu vydal Novák, se jich tam sešlo celkem třináct. Češi byli v té části roku první, kterým se podařilo vrchol dobýt.

"Měli jsme velmi špatné počasí. Ti, co tam jezdí pravidelně, nám říkali, že je to jedno z nejhorších počasí za deset let. Pořád foukalo a pár dní předtím, než jsme se chtěli pokusit o vrchol, napadlo metr a půl sněhu. Tím, že se nám nepodařilo dostat se do druhého výškového tábora v téměř sedmi tisíci metrech, přestali jsme myslet na vrchol. Noc v takové výšce je hodně důležitá pro adaptaci těla," vysvětluje Novák.

Oproti jedenácti předchozím expedicím, které se musely z časových důvodů vrátit, měli Češi jeden den navíc k dobru. Přesto byli smířeni s tím, že se dostanou maximálně do výškového tábora C3 v sedmi a půl tisících metrech. Cesta na vrchol je totiž natolik náročná, že se na ni v silném větru nedalo ani vstoupit.

Expedici na Shisha Pangmu jsme sledovali ZDE

S vrcholem pomohli Mexičané

Novák chtěl tedy překonat alespoň svůj osobní rekord 7100 metrů z Pik Lenina, a tak ho to hnalo dopředu.

"Přemýšleli jsme, že půjdeme kousek nahoru do tábora C3 jen nalehko s lyžemi a sjedeme si dolů. Spolu s Milanem Sedláčkem jsme se se šerpou dohodli, že si vezmeme stan a pokusíme se tam vylézt. Stan jsme postavili až po neuvěřitelných dvou hodinách, jinak to trvá pět minut. Večer se vichřice uklidnila a ráno se objevilo azurové nebe. Prostě paráda," vypráví Novák.

Šerpa se vrátil pro fixní lana, kterých ale unesl jen tolik, že stačila pouze do poloviny předpokládaného výstupu. S poznámkou každý metr dobrý se vydali nahoru. V sedmi a půl tisíci metrech však lana došla a vypadalo to, že výprava skončila.

Výstup zachránili dva Mexičané, kteří skupiny došli a měli potřebné vybavení. Za žádnou cenu však nechtěli jít jako první.



Petr Novák a Milan Sedláček

Ani nevěděli, že jsou na vrcholu

"V téměř osmi tisíci metrech je asi osmdesát metrů vysoká skála, která je nejtěžším kusem celé hory. Byli jsme hodně vyčerpaní a s lezením, které mi dělá potíže, jsem se hodně trápil a to mexické lano bylo spíš prádelní šňůrou. Nakonec jsem se proti všem pravidlům chytil přímo lana a po hodinovém zdržení to zvládl. Ani jsme nepoznali, že jsme přesně v místě, kam jsme se chtěli dostat. Chybělo nám už jen asi sto metrů, přes malou planinku a byli jsme tam," říká Novák.

Na kochání z vrcholu nebyl příliš čas, neboť již byla čtvrtá hodina odpoledne, která dává jen čtvrtinovou šanci na včasný a bezpečný návrat. "Z knížek jsme věděl, že tři čtvrtiny neštěstí se stanou při sestupu. Člověk už nepozná, že je vyčerpaný, a nemá ten motor, který ho hnal k vrcholu. Zašlo slunce, hned bylo chladněji o dvacet stupňů, že zamrzlo i pití. Stalo se mi to poprvé v životě," líčí sportovec.

Téměř po čtyřech se dostali ke stanu, kde se sešli s dalším členem výpravy, hudebníkem a podnikatelem Martinem Kratochvílem, který trpěl výškovou nemocí.

"Neustále vyprávěl nesmysly o lidech s kyslíkovými maskami a nechtěl nás pustit do stanu. Věděli jsme, že ho tam nemůžeme nechat samotného, a tak jsme tam s ním oproti plánu strávili další noc. Na osmitisícovce se každý musí spoléhat prakticky na sebe. Běžný vrtulník se totiž nad pět tisíc metrů nedostane a nějaká větší záchranná výprava trvá dlouho a ohrožuje další lidi. Nebýt šerpy, který se pro Martina vrátil, asi bychom o něj přišli," míní Novák.





Petr Novák před sjezdem z Shisha Pangmy



Unikátní sjezd nikdo nefilmoval



Druhý den došlo i na Novákovy lyže, které táhl jako jediný. Ve zhruba sedmi a půl tisíci metrech i s třicetikilovým batohem se vydal dolů. "Nejdřív jsem asi hodinu hledal cestu, kudy pojedu. Ještě že jsem ale jel stejnou cestou, jakou jsme přišli. Skok třeba z třímetrového prahu by byl v této výšce smrtelný," vzpomíná lyžař.

"Bylo to úžasné. Škoda jen, že to není zaznamenáno. Martin Kratochvíl měl sice v batohu kameru, ale prakticky o sobě nevěděl, natož aby natáčel," říká smutně Novák.

Když se všichni tři i se šerpou dostali do základního tábora, čekalo je bouřlivé uvítání.

"Nikdo nevěřil, že to dokážeme. Tuto sezonu jsme byli na vrcholu první, po nás to zvládli ti dva Mexičané a den nato tři z patnácti Katalánců. To, že jsme se dostali nejen nahoru, ale i ve zdraví domů, bylo obrovské štěstí," uzavírá Novák.

Shisha Pangma Shisha Pangma leží na čínské straně Himálají v oblasti Tibetu. Je to 14. nejvyšší hora na světě. Jméno hory znamená znamená v překladu "drsné počasí" (její další názvy jsou Gosainthan, Xixabangma). Jako první ji zdolal čínský horolezec HsuChing v roce 1964. Čeští horolezci vystoupili na její vrchol 5. října 2002 po severovýchodním hřebenu.