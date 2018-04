Čech se dva roky plavil kolem světa. U Austrálie musel bojovat o život

Martin Doleček se před dvěma lety vydal na plavbu kolem světa. Přeplaval Atlantický oceán, Panamský průliv a pokračoval do Austrálie. Jeho cestu však zastavila silná bouře. Loď ztratila kormidlo a vlny ho hnaly na korálové útesy. Během snahy dostat loď znovu pod kontrolu si dokonce zlomil žebro. Přesto se nevzdal a podařilo se mu dostat do nejbližšího přístavu – australského Mackay. Svou plavbu plánuje dokončit příští rok.

„Už od dětství jsem snil o tom, že si jednou postavím vlastní loď a s ní obepluji svět,“ začíná své vyprávění Martin Doleček. Svou první loď si postavil již v osmnácti letech. Po dokončení střední školy s ní pak po Labi doplul přes Německo, Francii, podél Itálie až do Chorvatska. Zajímavostí je, že jeho první loď byla poháněna motorem ze sekačky na trávu.

Kajuta má zhruba 2x2 metry

Svou největší plavbu však dobrodruh podnikl na zcela jiné lodi. „Když mě jednou slyšela jedna paní v rádiu, jak nadšeně vyprávím o svých plavbách a snech, nabídla mi ji. Ona ji se svým manželem stavěla dvacet let, ale bohužel její muž krátce po dokončení lodi zemřel,“ vysvětluje Doleček historii svého současného plavidla. Většinou se plaví sám. Jednak mu to vyhovuje a jednak je loď sama o sobě velmi malá.

Protože na lodi není internet a ani žádný signál na mobil, zůstává mořeplavec po dlouhou dobu odříznutý od světa. Do přístavů zpravidla nahlašuje předem, kdy dopluje, aby doplnil zásoby. Stejně tak tomu bylo také při Dolečkově plavbě z Nového Zélandu do Austrálie. Tento termín však mladý Čech nedodržel.

Bojoval o záchranu života i lodi

„To co mě zdrželo, byla obrovská bouře. Jedna vlna mě vymrštila natolik, že se dopadem lodi zpět na hladinu přerazilo kormidlo a loď se stala neovladatelnou. To je vůbec nejhorší závada, která se může na moři stát. Navíc všude okolo byly korálové útesy a proud vody mě hnal přímo na ně,“ vypráví Doleček. Musel jednat rychle a vyrobit nové náhradní kormidlo. K tomu mu posloužil kus překližky ze schodu do podpalubí. Samotná montáž a nasazení nového kormidla během zuřící bouře vůbec nebyly vůbec snadné. Martin Doleček si během toho nešťastnou náhodou dokonce zlomil žebro. I přesto se mu však podařilo dostat loď znovu pod kontrolu a doplout do Mackay.

Přítelkyně dva roky čeká doma

Plavbu kolem světa byl však nucen přerušit. „Za dva týdny odlétám do Čech za přítelkyní, která na mě dva roky trpělivě čekala. Ale za rok se sem do Austrálie vrátím a tu plavbu dokončím,“ věří Martin Doleček.

Podrobnější informace o jeho plavbě, financování celé akce a dalších plánech mladého českého mořeplavce přináší pořad Australský sen internetové televize Playtvak.cz.