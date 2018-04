Čech se vydá pěšky kolem světa. Za 20 let ujde 100 tisíc kilometrů

Zatím Hirsch v letech 2010 až 2012 absolvoval dva a půl roku trvající putování z Česka do španělského Santiaga de Compostela, odtud do Říma a do Jeruzaléma v Izraeli. "Na trase dlouhé 16 090 kilometrů jsem postupně doputoval k třem nejvýznamnějším křesťanským poutním místům. Vyzkoušel jsem si trávení života na cestách, které mi přináší vnitřní naplnění a radost," řekl.

Při cestě kolem světa by chtěl projít všemi světadíly a navštívit v jednotlivých státech hlavní město. Jeho cesta by tak neměla být přímá.

Ročně pět tisíc kilometrů

Ročně by chtěl ujít kolem 5 000 kilometrů, přičemž po každé etapě by se vracel domů do Čech. "Při putování bych chtěl šířit myšlenku míru a přiblížit dálkovou chůzi co nejširšímu publiku," řekl Hirsch. Kdy přesně vyrazí, zatím neví, prý je ve fázi shánění informací potřebných pro putování.

Na cestu kolem světa hledá sponzory, kteří by mu finančně pomohli. Bude si muset například platit letenky či lodní lístky. Samotné putování podle poutníka příliš finančně náročné není, protože hotely nevyužívá a klidně se vyspí pod širákem. Původním povoláním je Hirsch počítačový konzultant a v tomto oboru také pracuje, když zrovna není na cestách. Počítá, že část světového putování s ním absolvuje jeho švýcarská přítelkyně.

Ze zkušeností z dosavadních túr Hirsch ví, že rozumnou denní dávkou pro cestu s dvacetikilogramovým batohem na zádech je ujití 25 až 35 kilometrů.

Kožené pohorky nade vše

"Nohy pak sice bolí, ale příjemně. Důležitý je odpočinek, dostatek tekutin a spánku a dobré vybavení," říká poutník. Na cestě do Jeruzaléma použil čtyři páry bot. "Chodím v kožených pohorkách. V běžných turistických botách to nejde. Rychle jim odejdou podrážky a znovu se podrazit nedají," vysvětlil.

Velkou inspirací je pro Hirsche legendární chodec Juraj Puci, který na svých dálkových pochodech ušel téměř čtvrt milionu kilometrů. Například v letech 1998 až 1999 Puci ve svých 70 letech absolvoval 12 měsíců trvající pochod o délce přes 13 000 kilometrů. "Takový roční pochod bych asi neušel," zhodnotil Hirsch s úsměvem svou kondici.