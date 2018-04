Časy slávy Brides les Bains jsou pryč

O kouzlu vesnice nelze mluvit, protože je to malé provinční městečko a rustikální je tady snad jen několik kašírovaných restaurací.

A jak je to s propojením kabinovou lanovkou s Méribel (a potažmo tak s oblastí Les 3 Vallées)? Opěvovaná lanovka Olymp je malé vajíčko, která se lesním údolím šine do Méribelu půl hodiny a nejméně stejnou dobu vám bude trvat dostat se na dobré sjezdovky dalšími lanovkami výše do Mottaretu.

Nemluvě už o Courchevelu nebo Val Thorens. Pokud pojedete autem, počítejte se spoustou serpentin a půlhodinou jízdy.

O oblíbenosti mezi českými lyžaři vypovídají slova zástupce cestovní kanceláře Čedok Patrika Kaiseršota: "Vloni jsme měli Brides les Baind v katalogu, ale vypravili jsme sem jen čtyři klienty."

S ním nepřímo souhlasí i majitel hotelu Des Sources: "Je tu krásně a levno, ale máme málo hostů."

Nevýhody výhodou?

Všechny nevýhody tohoto bývalého centra zimní olympiády v Albertville lze ovšem využít ve svůj prospěch.

Může se hodit Nejlepší období: březen a duben (za sněhem je nutné jezdit do Třech údolí)



Šestidenní permanentka Brides les Bains: 169 Euro (děti 5-12 let 122 Euro), permanentka na Tři údolí obsahující Courchevel, Mottaret a Val Thorens 193 Euro (děti 145 Euro)

Obec bez sněhu

1) Nízká nadmořská výška pouhých šesti set metrů sice nezaručuje vůbec žádný sníh, ale i mezi lyžaři jsou lidé, kteří nemusejí bydlet v závějích a na ubytovnu se prodírat hromadami sněhu.

Pokud vám stačí svezení na lyžích pár hodin denně, jste v Brides správně. Na sníh se dostanete skibusem nebo zmíněnou lanovkou, ale za to nebudete mít problémy se sem dostat autem. Jako do málokterého zimního střediska vede do Brides pohodlná čtyřpruhová silnice.

2) Lyžařský průmysl téměř nepoškodil lázeňský charakter městečka. Sto let staré hotýlky a penziony připomínají přelom minulého a předminulého století. Parky a klimatické lázně na břehu divoké říčky Dorond jsou jako stvořené pro krátké vycházky dvojic zachumlaných do péřových bund nebo teplých kožíšků.

Několik paneláků včetně tehdejšího olympijského tiskového centra sice zničilo romantické pohledy na spodní část Brides, ale v horní části není poklidná atmosféra ničím narušena.

Nízké ceny

3) Málo hostů přináší také nižší ceny. Ceny jsou tu o polovinu nižší než ve srovnatelných hotelích a ubytovnách nahoře ve Val Thorens či Mottaretu. Navíc má téměř každý hotýlek svůj bazén. Ceny tříhvězdičkového ubytování se tu pohybují okolo padesáti euro na osobu a noc se snídaní nebo pěti set euro za týden s polopenzí.

4) Brides les Bains je normální městečko s běžnou infrastrukturou. Obchody tu nejsou zaměřeny výhradně na turistický ruch, místní lidé se tu zdraví jako sousedé, za vidění stojí kostel, historický kamenný most i pár starých domů, ve kterých se stýkají vlivy středomořské architektury s bytelnými horskými stavbami. Oproti panelákovým sídlištím uprostřed zasněžených plání Savojských Alp je to balzám na duši.

5) Obec leží na křižovatce několika horských údolí, a tak není problém zajet autem na výlet do Savojských Alp (na příklad La Plagne či Chamonix), do Třech údolí (Courchevel, Méribel a Les Menuires) nebo za turistikou do ledovcového masivu chráněné oblasti Vanois.

6) V dalekém širokém okolí je tu jediné opravdové kasino. Sice trochu připomíná bývalý umolousaný forbes v Praze u Nováků, ale nešť – ruleta, Black Jack i hrací automaty jsou k dispozici. Připočtěme ještě tři diskotéky, jedno kino a občas nějaký koncert a výčet místní kultury je úplný.

Výborná sjezdovka (sjízdná jednou za pět let)

Pokud budete mít štěstí na sníh, může se stát, že budete mít vysněženou jednu z nejdelších sjezdovek celé oblasti Tři údolí. Z vrcholu Saulire mezi Courchevelem a Mottaretem se spustíte z výšky 2738 metrů nad mořem o dva výškové kilometry níž do Brides. Sjezd bude podle vaší zdatnosti trval půlhodinu, hodinu a možná i více.

"Poslední opravdu dobré podmínky na této trati však byly v roce 1999," přiznává lyžařka Gwladys Gay z místního informačního střediska.

Jaro pěšky, na kole či ve vodě

"Brides les Bains rozkvétají až na jaře, a to doslova," říká průvodkyně cestovní kanceláře Talpa Kateřina Klímová. "Jako v každých správných lázních tu dbají na záhony plné barevných květin." To ale není tak podstatné, jako turistické možnosti.

"Pěší turistika, cykloturistika a dokonce i divoká voda," vypočítává Klímová. Sama vloni sjela s partou zkušených vodáků na kajacích říčku Dorond, která protéká městečkem.

"Na vodu se nasedá v parku pod termálními lázněmi a potom následuje dvacet kilometrů divoké vody obtížnost III," vzpomíná Klímová. "Je to nezáludná říčka, ale chce zkušenosti, předchozí tréning a dobrého znalce v čele pelotonu lodí."

Esíčko v horní části obce ovšem dosahuje obtížnosti IV a je obvykle sjízdné jen pro místní raftaře. Kajakářům je velmi nebezpečné především pro velký spád, silný proud a špatnou možnost záchrany z okolních opěrných zdí.