Část Los Angeles touží po odtržení

Pokud by se San Fernando Valley City odtrhlo, kleslo by Los Angeles s 2,34 milionu obyvatel co do vellikosti na třetí příčku za New York a Chicago.

O možnosti odtržení budou hlasovat obyvatelé San Fernando Valley 5. listopadu. Zařazení této otázky na hlasovací lístek musí schválit příslušná komise města Los Angeles, která tak patrně učiní 15. května poté, co posoudí, zda odtržení nepoškodí ekonomiku a život obou měst.

Nové město by mělo čtrnáct obvodů, vlastního starostu, letiště a rozpočet ve výši asi miliardy dolarů. "Je to historické rozhodnutí a všichni získají, protože budou mít menší správu, která bude daleko rychleji reagovat," citoval deník Los Angeles Times předsedu komise pro odtržení San Fernando Valley City Richarda Close.

Kritikové v čele se starostou Los Angeles Jamesem Kahnem naopak tvrdí, že roztříštění města rozmnoží byrokracii a ekonomicky stěží pomůže odtrženeckým oblastem. Nové město proto navrhlo, že ztrátu jedné třetiny obyvatel a poloviny rozlohy vynahradí městu Los Angeles platbou 55,8 milionu dolarů ročně po dobu dvaceti let, ovšem s pětiprocentním ročním poklesem částky.

Podle předběžného plánu by mělo město vzniknout 1. července 2003 s jednoročním přechodným obdobím, kdy bude ještě smluvně využívat služeb losangeleské policie, popelářů a hasičů.