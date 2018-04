Jak se stojí nad mraky. Úchvatné video ukazuje, co umí příroda

Úchvatné časosběrné video pořídil fotograf Don K. Jensen z vyhlídky High Rock Lookout nad údolím Nisqually, která patří k nejkrásnějším ve státě Washington.

Fotografovi se z tohoto místa podařilo během inverze natočit plující mraky kolem Mount Rainier (4 389 m), nejvyšší hory státu Washington a celého Kaskádového pohoří. Kromě nekonečné řeky oblak, připomínající chvílemi např. šumavskou Vydru, je na dalekém obzoru vidět i světlo nad americkým přístavním městem Tacoma, vzdáleném 93 km severozápadně od Národního parku Mount Rainier a 50 km od Seattlu. Největším zážitkem jsou však záblesky severní polární záře aurora borealis.

„Pokud jste ještě nikdy neměli možnost stát nad mraky, pak si to dejte na seznam věcí, které musíte zažít. Většina z nás letěla nad mraky v letadle, to se ale vůbec nedá srovnat s tím, když skutečně nad mraky přímo stojíte,“ vypověděl autor videa na webu vimeo.com s tím, že je to podle něho jeden z nejvelkolepějších a zároveň nejmírumilovnějších pohledů, které lze spatřit. Don K. Jensen zároveň upřesnil, že video pořídil během 24hodinového výletu za pomoci dvou kamer.

Mount Rainier je považována za jednu z nejnebezpečnějších sopek světa. „Kvůli obrovskému množství vody, které udržují místní ledovce, by případná erupce uvolnila masivní lahary, jejichž výsledkem by bylo zatopení celého údolí řeky Puyallup a města Tacoma,“ uvádí wikipedie.