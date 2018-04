Čas švýcarského burčáku

Může se hodit Jak se tam dostat

Zpáteční letenka do Curychu včetně tax začíná s aeroliniemi Swiss od 4200 korun. Do Brigu, Sionu či Martigny jsou to pak ještě zhruba tři hodiny luxusním vlakem. Lze jet též nočním lehátkovým vlakem z Prahy (18.17) do Curychu (6.27). Zpáteční jízdenku do Curychu lze koupit od 118 eur (asi 3500 korun). Vzhledem k drahé dopravě ve Švýcarsku se vyplatí předplatné Swiss Pass (na 4 dny do vlaků, lodí i autobusů od cca 3000 korun ve vybraných cestovních kancelářích). Kde hledat další informace

www.MySwitzerland.com

www.swiss.com

www.sbb.ch

www.valaistourism.ch