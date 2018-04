Čarodějnická banka v Londýně existuje!

Mladá Japonka fascinovaně hleděla na okna bytu nad barem Globe v Southwarku. Celé okolí už zmapovala svým digitálním fotoaparátem a teď se zřejmě snažila zachytit alespoň stopu atmosféry, prchavý prožitek spojený s magií tohoto místa. Nebylo to žádné obyčejné londýnské zákoutí. Tady totiž bydlela Bridget Jonesová.

Možná, že kdyby tu ona dívka vydržela dostatečně dlouho, našla by Bridget ve zmíněném baru u sklenice hořkého anglického piva. Nebo by ji zahlédla, jak si nese domů nákup z blízkého trhu Borough Market. Jenže nebylo moc času.

Skupina turistek se vydala k další památné filmové lokalitě. A na jejich místo dorazila jiná výprava s evidentně jinými prioritami. Přišla se podívat na bar, v němž několik mužů před více než čtyřiceti lety naplánovalo u piva jeden z nejznámějších zločinů 20. století. Velkou vlakovou loupež. I takový je turistický Londýn.

V centru zakázané zábavy

Do Southwarku samozřejmě stojí za to se podívat, i když člověk zrovna nejde po stopách Bridget Jonesové nebo nepodniká cestu nazvanou Rodiště velkých zločinů.

Od středověku až do 18. století byl Southwark oblíbeným centrem zakázané zábavy včetně alžbětinského divadla. Ležel jižně od Temže z dosahu pravomoci úřadů v City. dnes je jednou z nejzajímavějších londýnských čtvrtí - mimo jiné zde bylo znovu postaveno Shakespearovo divadlo Globe. A také se tu točí filmy, i když v tomto ohledu City nad Southwarkem vysoko vede.





Harry Potter a Ron Weasley na nádraží King´s Cross v Bloomsbury

Třináct filmů denně

Londýn je po Los Angeles a New Yorku třetím filmaři nejnavštěvovanějším městem, kde se točí exteriérové scény. V roce 2004 tu strávili celkem 10.600 natáčecích dnů (letošní čísla jsou před uzavřením sezony ještě vyšší), v průměru se každý den pohybovalo po Londýně na třináct různých filmových štábů.

Nejpopulárnějším místem je v tomto směru velké ruské kolo, nazvané London Eye, atrakce vysoká 135 metrů, vztyčená v roce 2000 v rámci oslav nového tisíciletí, jež stojí na South Bank mezi Westminsterským a Hungerfordským železničním mostem. ásledují Battersea Park na jihu Londýna a Millenium Bridge v Southwarku.

540 bank na jedné míli čtvereční

Co se městských částí týče, nejpopulárnější zůstává nejstarší část města. The City. Má sice rozlohu pouhé čtvereční míle (1 míle = 1,6 kilometru), ale na tomto území sídlí více než 540 bank. Proč jsou banky pro filmaře tak důležité? Nejen kvůli penězům. V průběhu týdne pracuje v City na 300.000 lidí, ale jen 7.500 tu žije trvale. To znamená, že mimo pracovní dobu a o víkendech je to ideální místo pro natáčení. Populární je zejména park v blízkosti Katedrály svatého Pavla.

Už jste si někdy povídali s hadem? V oddělení plazů londýnské zoo, jež leží v Regent’s Parku, nejsou z podobných nápadů příliš nadšeni. Osob různého věku i pohlaví, které obtěžují jejich šupinaté svěřence, se totiž najde stále dost. A za všechno může jediná scéna z Harryho Pottera, v níž si slavný pubertální čaroděj povídá se zdejším hadem.

Ostatně své by mohli vyprávět i zaměstnanci nádraží King’s Cross v Bloomsbury. Nástupiště 9 a 3/4, odkud odjíždějí vlaky do čarodějnické školy v Bradavicích, tu však opravdu nelze najít. Pokud sem už někdo zavítá s úmyslem oživit si filmové zážitky, doporučuje se zapomenout na Harryho Pottera a postát chvíli na nástupišti číslo deset. Někde pod ním jsou údajně pohřbeny ostatky skotského hrdiny Williama Wallaceho, na jehož životním příběhu byl založen snímek Statečné srdce s Melem Gibsonem.

Naopak celkem snadno můžete najít Čarodějnickou banku alias Australia House ve Fleet Street v City. Tato ulice byla desítky let spojena s redakcemi nejznámějších britských deníků, dnes tu sídlí už jen agentura Reuters. Existuje, byť v poněkud jiné podobě, i ulička, v níž Harry a obr Hagrid nakupují školní potřeby - jmenuje se Bulls Head Passage a je rovněž v City.





Právě v této budově - Australia House - sídlila filmová

Čarodějnická banka, ve které obsluhovali skřeti

Dostaveníčko na Tower Bridge

A pokud tam už budete, nevynechejte Katedrálu svatého Pavla. Jednak je krásná, jednak je v ní skutečně tajné schodiště, po němž Harry ve filmové podobě Vězně z Azkabanu stoupá. Bohužel, pro veřejnost není přístupné.

To všechno se zájemce včas dozví, protože takto zaměřené prohlídky Londýna organizuje hned několik turistických kanceláří, které disponují zkušenými filmovými fanoušky v rolích průvodců, a ten, kdo hodlá podniknout podobnou procházku na vlastní pěst, má také k dispozici dostatek materiálu.

Vedle specializovaných průvodců lze zakoupit (i stáhnout na internetu) filmové mapy: část z nich je zaměřena buď na konkrétní film, nebo sérii - můžete si tak například projít Londýn Jamese Bonda nebo agenta Austina Powerse.

Mladá Japonka, milovnice Bridget Jonesové, se nevzdala. Tentokrát se pokoušela zastihnout Bridget nebo alespoň její stopy na slavném Tower Bridge, mostě z viktoriánské éry, který patří mezi nejvýraznější symboly Londýna. Pro ni je to místo, kde se odehrály klíčové scény sehrané Renée Zellwegerovou a Colinem Firthem.





K filmovému bytu Bridget Jonesové, který režie

umístila do nenápadného domu v Southwarku,

míří denně desítky turistů

Příznivci Bridget Jonesové však mají stěží právo si Tower Bridge přivlastnit. Stejně tak tu může někdo čekat na dvoupatrový autobus řítící se šílenou rychlostí z filmu Mumie se vrací nebo na motorku řízenou archeoložkou Larou Croft, a půjdeme-li dále do minulosti, tak třeba na Johna Wayna jako drsného detektiva Brannigana.

Bude to mít stejný výsledek jako stisknutí zvonku u čísla 221b v Baker Street. Stěží vám přijde otevřít doktor Watson nebo sám veliký Sherlock Holmes. Nicméně stojí to za to. Dokud budeme ochotni používat svou fantazii, svět kolem nás nezevšední. A to platí v Londýně i kdekoli jinde.