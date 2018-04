Čarodějnice a rychlá auta anebo co vás čeká v Českém Krumlově

Kouzelné jarní odpoledne v Českém Krumlově završí večer plný čarodějnic, magická prvomájová noc a nakonec krásný volný den. Buďte u toho, až se na krumlovském zámku budou probouzet medvědi ze zimního spánku, středověkými uličkami se budou proplétat zástupy veselých studentů a noc prozáří hořící vatry a stovky lampionů.

Dostaveníčko pod stromem lásky

Co všechno nabízí Kouzelný Krumlov? Tak třeba kostýmovaný průvod městem v rámci studentského majálesu anebo rozkvetlou třešeň, která se každý rok objeví na náměstí Svornosti. To bývá během slavnosti přejmenováno na náměstí Lásky a jak tvrdí Krumlovští, polibkem pod sakurou si prý zajistíte celoroční dávku lásky. Věřme jim.

Kromě toho vás čekají koncerty, prohlídky zajímavých městských zákoutí a perličky z krumlovské historie, dětské čarodějnické odpoledne se spoustou her a soutěží, veletrh rukodělných výrobků neziskových spolků a škol, lampionový průvod a také pestrý program v zahradách pivovaru Eggenberg.



Část programu se odehrává v zahradách pivovaru Eggenber V krumlovském ateliéru Seidel v 19. století vznikla tradice fotografie; dnes tu objevíte originální muzeum

Překvapení si připravilo Museum Fotoateliér Seidel - přímo v pivovarských zahradách vám pořídí portrét ve stylu přelomu 19. a 20. století a vy si na památku můžete odnést originální pohlednici.

Program pro májová odpoledne

Vstupné na všechny body programu je samozřejmě zdarma a výjimkou nejsou ani některé instituce, které otvírají své dveře v rámci májového odpoledne otevřených muzeí a galerií. Ve čtvrtek 1. května se tak můžete zdarma podívat do Regionálního muzea anebo na vernisáž stálé výstavy v krumlovské Zámecké věži, s 50 % slevou si pak prohlédnete Museum Fotoateliér Seidel anebo Muzeum vltavínů.

V zahradách pivovaru Eggenber se můžete podílet na společném zdobení a stavění májky

Protože by byla škoda zavítat do Českého Krumlova jen na dva dny, naplánujte si svůj program nejlépe na celý prodloužený víkend. Od 2. do 3. května se totiž pojede již 42. ročník historicky druhé nejstarší tuzemské soutěže Rallye Český Krumlov.

První květnový víkend v Českém Krumlově patří tradičnímu závodu automobilů

Lákavým "předkrmem" pro velkou akci může být přehlídka luxusních automobilů značek Ferrari, Lamborghini, Aston Martin a dalších, která budou vystavena během pátečního poledne na náměstí Svornosti v rámci srazu rakouského Ferrari klubu. Samotná rallye startuje z Českých Budějovic, vy můžete být svědky dojezdu do cíle a slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších posádek. Ty se odehrají v sobotu odpoledne v českokrumlovské Jelení zahradě.

Další kouzelné krumlovské chvíle

V Českém Krumlově můžete prožít i jiné kouzelné okamžiky. Vypravte se třeba na prohlídku hradu a zámku s oslnivým barokním zámeckým divadlem, prohlédněte si kvetoucí zámeckou zahradu a v létě pak zkuste sehnat lístky na některé letní divadelní představení, které diváci sledují ze zdejšího otáčivého hlediště.

S dětmi se vypravte do krumlovského Kabinetu loutek anebo na lehce dobrodružnou prohlídku starého grafitového dolu - část trasy dokonce pojedete pravým důlním vláčkem. A pokud rádi mlsáte, zastavte se v čokoládovně Česká Pralinka - váš výlet do kouzelného Krumlova tak získá báječnou sladkou tečku.