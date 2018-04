Carnevale Praha: masky převezmou vládu nad hlavním městem

Ulice, restaurace, muzea, galerie i divadla ožijí ve dnech od 5. do 17. února karnevalovým rejem. Carnevale Praha vás už po deváté vezme do minulosti - do časů, kdy se každoročně v období mezi adventem a půstem slavila lidská radost a pospolitost. Právě fenomén výpravných slavností, jejichž historie sahá až do středověku, se snaží festival připomenout a probudit tak tvůrčího ducha společnosti skrze desítky akcí, z nichž si vybere opravdu každý.

Divertimento Furioso: rej masek v ulicích města

Alegorické průvody, setkání masek a rozličné formy pouličního divadla jsou prostě základem každého správného masopustu. Nepřijdete o ně proto ani v Praze. Kromě průvodu loutek, které budou vycházet z ústřední budovy celého karnevalu Clam-Gallasova paláce denně v 16:50, se můžete těšit na roztodivné kejklířské a akrobatické kousky, které předvedou denně komedianti na Staroměstském a Václavském náměstí.

Do průvodů se může zapojit každý, kdo přijde v masce

Jedním z nejvýznamnějších bodů programu je ale Slet masek, během něhož budou pomyslně otevřeny městské brány a vládu nad metropolí triumfálně převezme bláznivý Carneval. K průvodu, který vyrazí od Clam-Gallasova paláce 7. února v půl třetí odpoledne, se můžete připojit i vy. Stačí na místo přijít ve 13 hodin v kostýmu a masce, akreditovat se a zařadit se do průvodu dle pokynů pořadatelů. Pokud chcete pouze obdivovat masky ostatních, přijďte v 15 hodin na Staroměstské náměstí, kde před Staroměstskou radnicí převezme Král Carnevalu „právo karnevalové“ a zahájí tak nejen celé slavnosti, ale i odpolední defilé masek.

Bohemia Divina: představení v historických prostorách Prahy

Ideální volbou pro milovníky kultury jsou akce z programu Bohemia Divina, jehož součástí jsou bály, koncerty, výstavy, divadelní představení i koncerty. Důležitou součástí tohoto bloku je potom Opera Barocca, tedy cyklus hudebně tanečních vystoupení přibližující divákům nezměrný odkaz české i světové karnevalové tradice v její vrcholné podobě z doby baroka a klasicismu.

Součástí programu jsou velkolepé barokní bály

V rámci Opera Barocca budou uvedena populární i méně známá díla významných autorů českých i zahraničních. Navštívit tak můžete třeba koncert barokní hudby s názvem Musica Amorosa, který se v podání Ensemble Opera Barocca uskuteční 15. února v 19:30 hodin. Vstupné vás vyjde od 500 do 1200 korun dle typu místenky a věku. Neméně významným bodem programu je potom Crystal Ball - pompézní barokní bál, na nějž je vstup povolen pouze v dobové masce. Ten se uskuteční 14. února v 19:30 v karnevalové rezidenci.

Praga Magica: město, labyrint masopustní

Z hlavních oslav, které se odehrávají v centru města, se můžete vydat také do ostatních částí Prahy, kde na vás bude čekat také velmi zajímavý a osobitý program. Součástí festivalu jsou totiž také akce, přehlídky a prezentace jednotlivých účastníků, kteří ve své vlastní produkci a ve vlastních prostorách představí svou činnost a projekty. Do festivalového dění se zapojí také jednotlivé městské části, které si připraví vlastní program - zabijačky, průvody, hody a jiné. Konkrétní informace naleznete na webových stránkách Carnevale Praha.

Carnevale Praha dětem

Program nabízí také romantické plavby Pražskými Benátkami

Program Carnevale Praha myslí i na své nejmladší návštěvníky. Vždyť právě pro ty je masopustní rej zdrojem zábavy a právě pro ně má smysl tradici uchovávat. Přichystány jsou pro ně soutěže, dílničky i dětský karneval s oceněním pro nejkrásnější masky. V programu Carnevale Praha, který je vyvěšen na webu a který vám také ochotně sdělí v karnevalovém centru v Clam-Gallasově paláci, jsou přímo označeny akce „family friendly“, tedy vhodné pro rodiny s dětmi. Vydat se tak se svými ratolestmi můžete třeba na projížďku pohádkovým kočárem či na plavbu „Pražskými Benátkami“. Romantický výlet na gondole děti pobaví stejně jako dospělé.

Festa: hody masopustní

Masky budou Praze vládnout až do 17. února

Po hubeném adventu před ještě hubenějším půstem je Carneval obdobím hojnosti a oslav. Proto jsou součástí programu také hody, zabíjačky a jedinečná masopustní menu. V centru Prahy si v době oslav můžete zakoupit pravou nefalšovanou pražskou šunku a tradiční vesnická i moderní městská menu vám rády přichystají i zúčastněné restaurace.

V sobotu 7. února se můžete například zastavit na Masopustní zabíjačce, kterou na náměstí Curierových pořádá každoročně Hotel InterContinental Prague. O pět dní později si přijďte pochutnat na (Ne)vinný masopustní večírek v Caffé Italia na Staroměstském náměstí. Rozloučit se potom s Carnevale Praha můžete na Tučné úterý předcházející Popeleční středě, která je začátkem čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi. Sbohem masopustním veselím můžete dát 17. února při duelu o korunu Krále Carnevalu s názvem „Vivat Carnevale“.