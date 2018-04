Carlsbad Caverns: největší podzemní labyrint světa

Může se hodit Kolik stojí vstupné Dospělý zaplatí 6 dolarů, děti do 15 let mají vstup zdarma. Vstupné platí tři dny a opravňuje k prohlídce podzemí bez průvodce. Na trasách, kde jsou vyžadováni průvodci, jako je King’s Palace, zaplatíte příplatek 7 až 20 dolarů na osobu. Máte-li roční pas America the Beautiful za 80 dolarů, platíte pouze příplatky za trasy s průvodcem. V sezoně je nutné prohlídku s průvodcem dlouho dopředu rezervovat. Kde přenocovat Nejbližší možné rozumné místo je město Carlsbad. Je tu velká nabídka cenově přijatelných motelů, dá se tady nakupovat, načerpat benzin, najíst se. Dojezdová vzdálenost do národního parku je cca 50 kilometrů, což při kvalitě amerických silnic není problém. Jak dlouho zůstat Jestli si chcete carlsbadské jeskyně skutečně užít, počítejte alespoň s jednodenní návštěvou. Můžete navštívit několik prohlídkových tras, sami či s průvodcem, v některé dny jsou zpřístupněny s vůdcem i odlehlé a náročnější jeskyně. Jeskyně jsou otevřeny celoročně, v létě od 8 do 19 hodin, v zimě do 17 hodin. Udržují si stálou teplotu 13 stupňů Celsia. Co všechno vidět Nenechte si ujít dvě věci - let netopýrů, který můžete vidět každý večer za soumraku od dubna do října ze speciálně přizpůsobeného amfiteátru u Natural Entrance. V návštěvnickém centru se informujte na přesný čas, každý den se mění. Pokud budete mít chuť, vydejte se autem na vyjížďku do pouště. Dobrý tip Snažte se vybrat termín návštěvy mimo sezonu a mimo víkend. Pak si teprve jeskyně můžete náležitě užít. V opačném případě se budete probíjet po betonových stezkách v podzemí s dalšími několika tisíci lidmi. Užitečné adresy www.nps.gov