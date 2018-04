Car, či Lenin? Rusko hledá hymnu

Text bude samozřejmě nový. Státní rada, nově zřízený poradní orgán prezidenta, ve středu navrhla, aby se výběr "definitivní" hymny zúžil na dvě varianty. Tou první je současná "prozatímní" hymna - Vlastenecká píseň Michaila Glinky z 19. století, ke které by komise konečně vybrala text z několika možností. Druhou variantou je bývalá hymna Sovětského svazu. Konečné rozhodnutí bude pravděpodobně na poslancích parlamentu, kdy se bude hlasovat, však není známo. Státní rada zvažovala osm možností. Mezi nimi byl například návrh od popové superhvězdy Ally Pugačovové či hymna carského impéria Bože, ochraňuj cara.

Glinkovu Vlasteneckou píseň zavedl jako státní hymnu prezident Boris Jelcin, který se za své vlády vždy bránil snahám restaurovat symboly sovětské éry. Nebyl však schopen prosadit, aby k melodii byla vybrána slova. Mnohým to připadalo neúnosné. V létě si například fotbalisté Spartaku Moskva postěžovali otevřeným dopisem Vladimiru Putinovi, že bez zpěvu hymny je velmi obtížné dosáhnout dobrých výkonů a že se cítí demoralizováni ještě před tím, než zápas začne.

"Chceme zpívat naši hymnu," napsali. Odpůrci Glinkovy skladby tvrdí, že její melodie je dost "složitá", a tedy mnohem hůře zapamatovatelná než výrazný a jasný nápěv hymny SSSR. Proto ostatně mnoho Rusů ani není s to Glinkovu píseň rozpoznat. Prezident Putin se zatím ke zvažovaným návrhům nevyjádřil, jeho okolí však podle ruského tisku naznačuje, že hlavě státu se nejvíce zamlouvá návrat ke staré sovětské hymně. Také většina politických stran dala najevo, že je pro tuto variantu. Mají v tom podporu veřejného mínění. Pro návrat je podle průzkumů bezmála polovina Rusů, zatímco pro zachování prozatímní melodie je jen 15 procent lidí.

"Je to hudba, kterou si náš lid spojuje s řadou úspěchů v minulosti," řekl o hymně SSSR šéf komunistů Gennadij Zjuganov. Pokud by byla vybrána, došlo by už na třetí zásadní revizi textu: v padesátých letech se po Stalinově smrti začalo diskutovat o změně jeho znění - definitivní verze, ze které bylo diktátorovo jméno vyškrtnuto, byla schválena až v roce 1977. Tedy: země již jednou byla bez slov hymny po dvacet let.

A navíc: v meziválečném období neměl Sovětský svaz žádnou náhradu za carské Bože, ochraňuj cara, používal Internacionálu. Proti návratu hymny SSSR se ovšem zvedla také vlna odporu části politiků a intelektuálů, kteří tyto úvahy považují za velmi nevhodné. Skupina liberálních politiků uvedla, že jde o "krůček k znovunastolení prvků totalitního režimu" a že hymna "je spjata s krvavými zločiny proti ruskému národu". Několik ruských básníků a spisovatelů v otevřeném dopise Putinovi napsalo, že to považují za "rouhání". "Bývalá sovětská hymna je hymnou bolševiků, je to stalinská hymna, která je nepřijatelná pro zemi, jež se vrátila na cestu demokracie."

CO UŽ BYLO, CO TEĎ BUDE

HYMNA SSSR Kol Rusi veliké teď republik volných zní jednotný, na věky svobodný hlas. To z národů vůle je svaz nerozborný. Ať žije náš mohutný Sovětský svaz. Sláva Ti, otčino, ty naše svobodná, v ní družby národů opora tkví. Ať prapor sovětů, ať prapor lidový, nás od vítězství vede k vítězství. BOŽE, OCHRAŇUJ CARA Bože, ochraňuj cara, dej mu moc a sílu, dej, aby nám jeho vláda přinášela slávu, slávu nám všem. Bože dej, aby se ho báli naši nepřátelé, Bože chraň cara, cara pravoslavného. VLASTENECKÁ PÍSEŇ (varianta textu) Vzkvétej Rusi, svatá i pozemská, v bouřích běd a radosti z vítězství jsi pro nás tou jednou jedinou na světě. Otčino naše, nic nám není dražšího než ty. RUSKÁ HYMNA (návrh) Vzkvétej naše rodná země, vlasti naše, orle dvouhlavý, vlajko hrdá. Vznešené Rusko, ze všech nejmilejší a nejkrásnější, vzkvétej, vlasti naše, na věky.

Převod z ruštiny: Sandra Krištofová, Jan Rybář