Čapátí je indický chleba

Indická kuchyně je nekonečně rozmanitá, však také v obrovské jihoasijské zemi žije nespočet národů, národností a kmenů, z nichž každý nabízí své vlastní pochoutky. Čapátí je však společné všem.Teď nečekejte nějakou kulinářskou rafinovanost. Za oním cizokrajným slovem se skrývá prachobyčejná pšeničná placka. Ale vlastně neobyčejná. To, co je u nás chleba, to je v Indii čapátí. Podnos s čerstvými plackami trůní na subkontinentu uprostřed stolu i při těch nejvybranějších hostinách. Nechybí ani při státní návštěvě. Placky bývají ze všech možných druhů mouky, tenké i tlusté, nasucho pečené i smažené, leč vždy z nekynutého těsta. Kdepak vdolky. Souvisí to s pránou, jemnou vitální energií, nesmírně důležitou pro lidské zdraví i pro uvědomění si vyšších rovin existence. Ideální pro přípravu čapátí je mít mouku čerstvě umletou, v té uleželé totiž - jak říkají moudří Indové již prána chybí. A vytrácí se prý také kvašením. I v Indii se však denně mele čerstvá mouka už jen v některých zapadlých vesničkách. Indický oběd je bez placek nepředstavitelný. Chléb evropského typu je sice nyní běžně k dostání všude, ale zůstává stále cizorodým prvkem a v indické kuchyni je to úplná nula. Stejně nemá žádnou chuť, tvrdí Indové. V různých koutech Indie mají placky různé jméno, například na severu je titulují rótí, slovem, které v hovorové hindštině označuje jídlo obecně. O nepostradatelnosti čapátí svědčí i tradiční indické pozvání ke stolu. Zní: "Prosím, podělte se se mnou o mou čočku s plackou." Čapátí zasáhlo i do politiky. Zvláštního významu nabyly placky počátkem velkého povstání v roce 1857. Zemí tehdy procházeli poslové a z vesnice do vesnice roznášeli čapátí, znamení to ke všeobecné vzpouře proti britským kolonizátorům. Příprava placek je snadná. Prakticky stejně je lidé vyráběli i před stovkami let: Do čerstvě semleté mouky přidáme špetku soli, nepatrně rostlinného oleje a pomalu přiléváme vodu. Zároveň druhou rukou propracováváme těsto, až je dostatečně vláčné a pružné. Hotové ho necháme odležet nejméně půl hodiny. Poté kousek těsta oddělíme a uhněteme z něj kuličku o průměru zhruba tři centimetry. Zmáčkneme ji v dlani na placku, přitlačíme na talířek s moukou a válečkem rozválíme. Kolečko z těsta pak položíme na suchou rozpálenou litinovou pánev, a až mírně zhnědne po celém povrchu, otočíme ji a pečeme o něco kratší dobu z druhé strany. Pokud je všechno v pořádku, placka by se měla začít nafukovat, což signalizuje, že je správně propečená. Hotové čapátí potřeme z jedné strany máslem, vložíme do misky a přikryjeme utěrkou, aby nevychladlo. Nejběžněji slouží jako příloha k sabdží, což je zeleninová směs včetně brambor s karí, mírně osmahnutá na oleji a poté podušená, nebo k dalu, do měkka uvařené čočce smíchané s osmaženou cibulkou, hořčičným semínkem, popřípadě kapiemi a rajčaty. Nezbývá než popřát: Dobrou chuť! A pamatujte, příboru není v Indii zapotřebí. Slušný mrav a dobré vychování přikazuje: jí se třemi prsty pravé ruky a jídlem se smí potřísnit jen první článek palce a první dva články ukazováku a prostředníku. Kdo se upatlá víc, ten nepatří mezi slušné lidi. Levá je při jídle naprosto vyloučena - tou se provádějí nečisté úkony. Že urvat kus čapátí jedinou rukou je skoro kouzelnický výkon? Jde jen o cvik. Placku je třeba jedním prstem přimáčknout k podnosu a palcem a ukazovákem utrhnout malý kus. Zkuste to, uvidíte, že to půjde.