Canyoning v Dolomitech: tobogan, skokánek, houpačka i skvělý zážitek

Tabulka obtížností C1 – mírná obtížnost – skoky z výšky do 1 m, bez slaňování, plavání do 10 m, doba průstupu korytem cca 2 hodiny

C2 – skoky z výšky do 3 m, plavání do 50 m, jednoduché slaňování

C3 – skoky z výšky do 5 m, slaňování výšek do 15 m, lehké lezecké pasáže, nutná znalost sebejištění

C4 – skoky z výšky do 8 m, slaňování výšek do 50 m, plavání do 100 m, nutná znalost jištění a práce s lanem

C5 – slaňování výšek až 100 m včetně převisů, překonávání částečně nebezpečných vodních proudů, náročnější lezecké pasáže

C6 – extrémní obtížnost – náročná a dlouhá slaňování, vysoká náročnost ve vodních tocích, možné bivakování v kaňonu (zdroj: Wikipedie)