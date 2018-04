Dovolená s drogovými kartely. Mexický Cancún hlásí rekordní počet vražd

Nikde jinde v Mexiku nenajdete na jednom místě více hotelových pokojů. Lázeňské město Cancún na pobřeží státu Quintana Roo na jihovýchodě země je zdaleka největší a nejznámější mexické středisko typické vysokopodlažními hotely, velkou koncentrací turistů a divokým nočním životem.

Těší se však také velkému zájmu drogových kartelů. A kde jsou mexické kartely, tam jsou i vraždy. Poslední dobou jich je dokonce tolik, že překonaly i historický rekord starý 14 let.

Od rána 4. dubna do večera následujícího dne se v Cancúnu odehrálo 14 vražd. Dosud nejtragičtější den byl zaznamenán před čtrnácti lety, 25. listopadu 2004 zde bylo během jediného dne zabito devět lidí.

Všechny vraždy z minulého týdne jsou spojovány s válkou drogových kartelů a snahou o ovládnutí tranzitních cest do Spojených států. Tentokrát se odehrály v těsné blízkosti turisticky populárních míst. A navíc v době jarních prázdnin, kdy podle místních úřadů do zdejších hotelů přijelo 120 tisíc turistů.

Válka drogových kartelů si v Cancúnu vyžádala od začátku roku už více než 100 obětí a za loňský rok se počet vražd ve městě dokonce zdvojnásobil. Většinu se nepodařilo objasnit.

Jako v počítačové hře

Násilné trestné činy spojené s prodejem, distribucí a tranzitem drog však netrápí jen Cancún. Do velkých problémů se dostává i Acapulco nebo Mexiko City. „Není to příjemné, když jdete po ulici a najdete něčí hlavu,“ řekla televizní stanici SBS Laura Caballero z Acapulca. „Je hrozné, když víte, že vaši přátelé byli zavražděni. Zdravotníci, taxikáři, lékaři, obchodníci, týká se to všech sociálních vrstev.“

V březnu letošního roku varovaly Spojené státy své občany před cestami do střediska Playa Del Carmen, které leží nedaleko Cancúnu.

Na vysokou kriminalitu v Mexiku upozorňuje občany i britské ministerstvo zahraničních věcí. Doporučení pro turisty cestující do Mexika připomínají rady pro přežití v počítačových hrách: cestujte pouze ve dne, sledujte místní media, při cestě autem se vyhýbejte izolovaným silnicím, mějte zamčené dveře a zavřená okna, pokud máte pocit, že vás někdo sleduje, jeďte na nejbližší policejní stanici.

Ministerstvo také upozorňuje na únosy, zloděje ve veřejné dopravě či falešné taxikáře a policisty. Osamocené ženy varuje před znásilněním v autobusech.

Záleží na každém, nakolik si tato varování vezme k srdci. I když se situace v Cancúnu a potažmo celém Mexiku během posledních dvou let rapidně zhoršila, turisté se během pobytu nemusí potkat s žádnými problémy.

„Místní nás upozorňovali na úplatné policisty a potkali jsme i dealery, kteří nám nabízeli drogy, ale nedá se říct, že bych se zde cítila nějak ohrožená,“ říká česká cestovatelka Linda, která se z Mexika vrátila před několika týdny.