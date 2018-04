Kanadský federální premiér, jehož tatrmanská reputace již dávno (zejména po událostech 11. září) překročila hranice kanadské politické scény, udělal pro změnu jednou něco, na co může být Kanada jednou zase hrdá. A je. Bylo by možné ocitovat kladné a nadšené ohlasy celých tuctů politiků obou zemí, ale asi nejhodnotnější pro Kanadu je ten, jenž vyslovil nejzainteresovanější politik newyorské tragedie, bývalý starosta Roby Giuliani.”Je to nejpůsobivější moment, který jsem zažil od 11. září” a dodal, že “tato rally představuje neuvěřitelně silnou reakci Kanady, což velice těší”.

Akce Canada loves New York přivedla do ulic Manhattanu nejen tisíce lidí ze všech oblastí a kategorií kanadského společnosti, ale i policejní a hasičské náčelníky. Ti, kromě morální podpory, navíc doručili částku vyšší než 200 tisíc dolarů nasbíranou členstvem. K tomu přítomný šéf torontských policistů Julian Fantino ve svém odkazu na zesnulé newyorské policisty dodal, že nezáleží na tom, který odznak policista nosí, podstatné je, že všichni zachraňují životy. Bylo velmi příjemné sledovat, jak si američtí a kanadští policisté mění čepice, hasiči přilby apod.

Zúčastněná torontská rocková muzikantka Carole Pope se přestěhovala z Toronta do New Yorku pouhých deset dní před tragédií. Při této společenské akci poznamenala, že “není možné New York nemilovat”. Této celebritě musí být Big Apple obzvláště blízký – Torontu se totiž pro silnou podobnost přezdívá malým New Yorkem. Slavný americký herec Peter Ustinov dokonce jednou prohlásil, že Toronto je (pro svou pověstnou čistotu) New York spravovaný Švýcary.

Mnoho lidí rozplakala píseň “We are Lost Together” interpretovaná Jimem Cuddym ze skupiny Blue Rodeo. Při projevu k účastníkům premiér Chretién prohlásil, že “solidarita Kanady se Spojenými státy nikdy nezahyne”, o čemž nikdo nepochybuje. Klíčový okamžik nastal, když Rudy Giuliani předal Jeanu Chretiénovi slavnostní listinu s proklamací Kanadského dne v New Yorku.

Ze všeho plyne jedna věc: opět se potvrdila všestranná blízkost těchto dvou zemí. Kanaďané jako národ ukázali svou soucitnost a všemožnou ochotu podat pomocnou ruku, vyžaduje-li to situace. V tom má země javorového listu velmi bohatou tradici. V obou světových válkách poskytla neuvěřitelně vysoké přispění, na počet obyvatel mnohem vyšší než Amerika. Účastnila se efektivně i v korejském konfliktu a aktivně přispívala (a stále přispívá) účastí v mírových sborech pod patronací OSN ve všech světových ohniscích, kde může pomoci. Děje se tak i přes velmi smutný fakt, že kanadské ozbrojené síly jsou generacemi levicových vlád trestuhodně zanedbávány.

Události, jakou je rally v New Yorku, nás všechny, kteří zde žijeme a stále oceňujeme hodnoty, na nichž byly obě anglo-americké země postaveny, jako je svoboda a demokracie, přesvědčují, že vše nemůže být tak špatné a negativní, jak se nám to snaží senzacechtivá média po 11. září vsugerovat.

Z ontarijského Bramptonu své čtenáře zdraví a každý den úsměv přejí Věra a Petr Kohoutovi. Chcete-li nám psát: petrvera@rogers.com