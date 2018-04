Uslyšíte každý vzdech, uvidíte každý krok. Poutníci jdou na konec světa

Kudy do Santiaga a proč Na pouť je možné vyrazit jednou ze 12 poutních cest. Síť tras vede z Itálie, Francie, Německa, Portugalska a navazuje na ni mnoho lokálních cestiček. Podél těchto cest byly postupně vztyčovány orientační kameny, kamenné kříže nebo třeba boží muka. K cestám existují i manuály pro putující (první vznikl již ve 12. století), které obsahují kázání, zprávy o zázracích, liturgické texty spojené s osobou sv. Jakuba, popisy tras, zvyky místních obyvatel a umělecká díla, jež lze cestou spatřit. Za posledních 15 let vzrostl počet poutníků pětinásobně. Loni svoji cestu dokončilo 262 458 lidí. V současnosti už však putování do Santiaga de Compostela nemá čistě křesťanský podtext. Ne všichni jsou věřící, na cestu se vydává stále více „obyčejných“ cestovatelů, kteří chtějí poznat krásy španělské přírody nebo také zjistit více o sobě a svém nitru.