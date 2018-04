Camargue je domovem růžových plameňáků

Největší z nich se jmenuje Etang de Vaccares, má rozlohu šest tisíc hektarů a průměrnou hloubku půl metru. Území delty, známé jako Camargue bylo pojmenováno po římském senátorovi Camarsovi z Arles.

Staré zápisy ze šestnáctého století uvádějí, že se Rhona jižně od města Arles, kde začíná delta, rozlévala do sedmi ramen. Dnes zůstala jen dvě. Většinu vody odvádí rameno východní, takže delta se zvětšuje při jeho ústí a to hlavně východním směrem. Západní rameno je výrazně menší.

Delta Rhony je ojedinělým územím Evropy, které ideálně vyhovuje životu ptáků. Druhová i početní bohatost je dána jednak tím, že tu jsou obrovské bažinaté porosty se sladkou i brakickou vodou, ale i obrovskou plochou území, kde nejsou lidská sídla a ptáci tak nejsou rušeni. Žijí tu hlavně vodní a bahenní ptáci a to i mořští. Jsou tu však i sovy, dravci a velmi početní pěvci. Na 350 druhů tu hnízdí v močálech, rákosí i na polích, další se tu zastavují a odpočívají při tazích mezi Evropou a Afrikou.

Nejatraktivnějším z nich je plameňák růžový. S těmito krásnými ptáky lze setkat přímo v sousedství silnice. V mělké vodě se tu klidně procházejí a ani fotografování je při hledání potravy vůbec nevyruší.

Zmiňované území tvoří přísnou zoologickou a botanickou rezervaci okolo Etangu Vaccares, zřízenou již v roce 1928. Další okolní území o celkové ploše 850 kilometrů čtverečních bylo v roce 1970 prohlášeno za přírodní park Francie. Současně je i biosférickou rezervací UNESCO. Hlavním cílem je nepřipustit porušení přírodního prostředí pro život živočichů a rostlin, udržet tradiční zemědělství a vhodně usměrňovat turistický ruch.

Na břehu Etangu de Gines je zřízeno informační středisko parku a nedaleko odtud, v Pont de Gau, ornitologický park, kde návštěvníci mohou vidět většinu ptáků, žijících v deltě Rhony v jejich přírodním prostředí.

Někteří z nich jsou tu sice ve svém prostředí, ale žijí ve velkých voliérách. Jiní tu poletují volně a i když se možná někdy vydají mimo oplocené území, vrátí se zase zpět. Podmínky k životu tu totiž mají optimální.

Může se hodit: Oblast leží jihozápadním směrem od jihofrancouzského města Arles. Je z uvedeného města dostupná silnicí číslo 570 ve směru do Santes Maries-de-la-Mer. Při této silnici je informační středisko i ornitologický park, otevřený v letní sezoně od devíti hodin ráno až do západu slunce.