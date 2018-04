Ochutnávka čaje pchu-er v Číně. Zraje jako víno, prodává se za statisíce

, aktualizováno

Tenhle čaj znají milovníci po celém světě a za nejkvalitnější lístky neváhají zaplatit statisíce korun za kilogram. Čaj pchu-er pocházející z jihočínské provincie Jün-nan má specifickou, zemitou chuť a velmi pozitivní účinky na lidské zdraví. Stejně jako u vína cena tohoto čaje souvisí s jeho stářím.

Degustace čaje pchu-er se podle expertů co do složitosti vyrovná ochutnávání vína. Chuť pchu-eru by v žádném případě neměla být svíravá, spíše nasládlá až medovitě zemitá. | foto: ČTK