Cairns: svět pštrosů, krokodýlů a medúz

Je to zvláštní, ale barvy jsou tady nějaké jasnější a zářivější, přímo svítí. Je to patrně způsobeno místním vzduchem a hlavně asi sluníčkem. Už na letišti si všímavější jedinec řekne "Ta tráva je zelenější". Vyřádí se hlavně fotografové, malíři naznačují především divokost a nemilosrdnost přírody. Moře, skály, oceán i poušť mají na australském slunci občas až neuvěřitelné odstíny sytých barev. Kdo to neviděl na vlastní oči, ten si může myslet, že barvám trochu přidali v laboratoři. Jak to ale uvidíte, uvěříte. Červenooranžová vrásčitá poušť s temně modrým nebem. Zapadající slunce růžově osvětluje molo, pláž a vodu, které jsou v tu chvíli bez vlastních barev, jakoby černobílé. Lány fialových keřů. Ostrovy na reefu, vodopády a džungle vybarvené do neuvěřitelné modré a zelené. Úplné divy dělá měsíční svit, takto osvícená krajina je barevná a vrhá kouzelné stíny. A k mání jsou i další umělecké výtvory, ty si s sebou můžete odvézt domů. Nabízí se předměty vyrobené domorodci didgeridoo, boomerangy, kresby. A též bílé turistické suvenýry jako klobouky, kůže, kameny.