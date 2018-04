Po stopách Čachtické paní se vypravte na zámek Doudleby

Pro historický film Bathory si režisér Juraj Jakubisko a jeho tým vybral několik desítek míst a celkem třináct hradů a zámků. Kromě Čachtického hradu překvapivě žádný z nich nebyl na Slovensku – natáčelo se například na hradech Pernštejn, Žebrák, Zvíkov a Sovinec nebo na zámku a v zámeckých zahradách v Lednici.

Kudy prošla Čachtická paní

Pro scény z tureckého vězení posloužil hrad Buchlov, interiéry gotického palatinova sídla v Rumunsku byste našli na hradě Křivoklát, dávno zasypané podzemí čachtického hradu na hradě Točník a renesanční komnaty Šárváru se natáčely na zámku v Telči. Představy filmového štábu o místě, kde hraběnka Bathoryová žila, ale nejlépe splňoval nenápadný a vcelku malý renesanční zámek Doudleby nad Orlicí v podhůří Orlických hor.

Část scén pro historický film Bathory natáčel režisér Juraj Jakubisko v doudlebské zámecké zahradě.

Ostatně i děj filmu se odehrává v období renesance, a tak se v záběrech opakovaně objevuje nádvoří zdobené sgrafity, zámecké interiéry nebo park. Na plátně se samozřejmě neobjeví to, co do Doudleb láká návštěvníky dnes: interiéry, kde je patrný vliv pozdějších stylů, malované barokní hádanky, jejichž luštění patřilo k oblíbeným dobovým zábavám (a které mimochodem patří k nejpozoruhodnějším doudlebským detailům), takzvaný Dvoreček naší babičky, netradiční zvěřinec v zámeckém parku nebo obora.

Trhy v Doudlebech

Doudlebský zámek má otevřeno podobně jako řada jiných: od začátku dubna do konce října, v dubnu, květnu a říjnu jen o víkendech, jindy pak denně kromě pondělí s prodlouženou otvírací dobou v červenci a srpnu. Tradiční a oblíbenou akcí, při níž ovšem zámek doslova praská ve švech i mimo hlavní turistickou sezónu, jsou farmářské trhy.

Na farmářské trhy na zámku Doudleby chodí stále více lidí, a tak budou pokračovat i v tomto roce.

Pro každého tu mají něco: Mléčné produkty, uzeniny a ryby, alkoholické i nealkoholické nápoje, koření i masti, proutěné košíky a svíčky, ovoce a zeleninu přímo od pěstitelů, zkrátka chutné dobroty a poctivé výrobky, jaké se na farmářských trzích dají očekávat. Navíc trhy mají během roku nejrůznější zaměření – třeba kytičkové, jahodové, dušičkové, vánoční nebo oříškové.

Konají se celý rok přibližně v polovině měsíce vždy v neděli. Na nejbližší farmářský trh v Doudlebech se proto můžete vypravit již 15. března, další bude v neděli 19. dubna. Pamatují tu i na zimomřivé návštěvníky, kteří se mohou ohřát v zámecké kavárně nebo novém přírodovědném muzeu v zámecké sýpce.