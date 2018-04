Za sexem do cabanas. Vysoká škola nevěry v katolickém Karibiku

Tak pěkně od začátku. Na kraji každého města stojí několik na první pohled poněkud zvláštních hotelů. Skládají se z několika malých domků, z nichž každý má svou vlastní garáž, celý objekt navíc obklopuje vysoká zeď. Základem úspěchu je totiž absolutní anonymita. Vedle nápisu cabanas se občas nad zvláštními objekty objevují další názvy, třeba Extáze, Ráj či Singapur. Nejsou to ovšem žádné bordely se službami prostitutek, ale zvláštní hodinové hotely pro sexuchtivé Dominikánce.

Muž hrdina, žena děvka

O cabanas se na veřejnosti zásadně nemluví, ale víceméně všichni tento systém čas od času využívají. Tedy, o cabanas se nemluví ve slušné, smíšené společnosti, naopak muži u piva (pokud jim nehrozí prozrazení) se svými úspěchy v cabanas chlubí poměrně často.

Naopak žádná žena otevřeně nepřizná, že jezdí do cabanas, snad jen své nejlepší kamarádce. V Dominikánské republice totiž stále přetrvává odlišné vnímání sexuálních potřeb: zatímco muž s bohatými sexuálními zkušenostmi je považován za hrdinu, žena, která měla více sexuálních partnerů, je vnímána jako „děvka“.

Luxus s vířivkou

Cabanas si hosté obvykle nepronajímají na celou noc (i když je to možné), ale jen na pár hodin, většinou stačí tři či čtyři hodiny, což v běžných cabanas vychází na nějakých 200 až 300 korun. Existují samozřejmě podniky různé kvality – od luxusních „prezidentských“ cabanas s velkými pokoji, kde je kromě klimatizace také velká televize či dokonce vířivka, až po obyčejné, střídmě vybavené cabanas pro běžnou klientelu. K dispozici jsou mobilní aplikace, které vám najdou nejbližší cabanas či nejlepší cabanas v okruhu několika kilometrů.

Všichni mají tmavá skla

Každý pokoj má vlastní garáž, kam auto s tmavými skly (90 procent aut v Dominikánské republice má tmavá skla) zajede, načež řidič zavře pomocí knoflíku dveře. Takže nikdo nevidí samotnou dvojici, ani auto parkující před „nevhodným“ objektem. Odtud „milenci“ přejdou do pokoje, který je propojený s garáží dveřmi. Telefonem si objednají pití (jídlo je uvnitř poměrně drahé), jež se servíruje malým okýnkem. A stejným okénkem muž také zaplatí za útratu i pronájem hotelu. Samozřejmě v hotovosti.

Někteří cestovatelé si pronajímají cabanas i na několik dnů, vyjde je to levněji, než obyčejný hotel. Základním principem Cabanas je naprostá anonymita. Nikdo neví, kdo a s kým je na pokoji. Není to jen o sexu. Pokud vyrazíte do cabanas, často tomu předchází zastávka na jídlo a drink v baru nebo na pláži.

Rodina na prvním místě

Cabanas představují zvláštní paradox dominikánské společnosti, která je založená na absolutním kultu rodiny. Velká rodina, tedy prarodiče, strýcové či bratranci, si vždycky pomůže, rodina stojí na prvním místě a je mimořádně důležitá. Často v jednom domě bydlí hned několik rodin – tedy rodiče s dospělými dětmi a jejich rodinami – všichni společně obědvají, večeří a tráví volný čas. Proto zde vznikl fenomén cabanas, který nabízí prostor pro nevěru, ale neohrožuje rodinu, protože jde pouze o sex. Samozřejmě se o tom nikdo nesmí dozvědět, neboť horkokrevní Dominikánci jsou mimořádně žárliví.

Azyl pro mladé

„V zemi, kde je 90 procent katolíků a kde panuje poměrně konzervativní morálka, je to elegantní řešení sexuální touhy. V neděli jdou do kostela, v pondělí do cabanas, ale přitom nikdy nezradí svou rodinu,“ popisuje s nadsázkou místní žebříček hodnot Michal Dlouhý, který v zemi žije a pracuje přes deset let. A dodává, že Cabanas není jen o nevěře manželů a manželek, nýbrž představuje také jedinou cestu pro mladé, jak si užít sexu před manželstvím, protože doma k tomu nemají žádnou možnost. A žádné chaty či chalupy nemají.

Do cabanas se jezdí výhradně autem, každý pokoj má vlastní garáž. Podobných nápisů jsou v Dominikánské republice stovky. U každého menšího města stojí dva až tři podobné podniky. Šťastný to ostrov. Většina obyvatel sexuálně nestrádá.

Kino, večeře & sex

Dlouhý začal cabanas využívat poměrně nedávno, a byť má stálou přítelkyni, se kterou žije, přiznává, že občas do cabanas zajede. Naposledy s jednou známou, která je sice vdaná, ale její manžel pracuje ve Spojených státech.

„Má to obrovskou výhodu, protože si tady nemusíte hrát na žádnou lásku, muži i ženy dopředu vědí, že jde jenom o to, jak si užít. Ale není to jen o sexu, protože před návštěvou cabanas se jde třeba do kina nebo na večeři. Jenom ti, co jsou extrémně ostražití, si koupí něco po cestě a jedou do cabanas rovnou,“ vysvětluje Michal Dlouhý s tím, že cabanas v Dominikánské republice odrážejí neustálý souboj mezi konzervativní křesťanskou společností a stále silnější touhou po sexuální svobodě.

Všechno platí chlap

Cabanas se staly nedílnou součástí dominikánské kultury, stejně jako baseball či kohoutí zápasy. Nutno ovšem poznamenat, že zde stále dominuje machistický přístup. Mužský a ženský svět je oddělen, muži jsou symbolem síly, která se mimo jiné projevuje sexuální potencí, naopak ženy chtějí být v první řadě krásné, milují kadeřnictví i salony a utrácejí za ně velké peníze. V poslední době například letí umělé vlasy, které se vozí třeba z Indie, ale i z Velké Británie a místní dívky si je nechávají navazovat na své vlastní vlasy.

Jenom dodejme, že návštěvu cabanas, ale i kino či večeři platí výhradně muž. A občas musí zacvakat i návštěvu kadeřnického salonu.