Caban: Hory se dobývají hůř než ženy

Cabanův přítel Miloslav Palacký, který se o výstup na Mt. Everest rovněž pokusil, se do cíle kvůli obtížím s plícemi nedostal a v současné době je v nemocnici.

Caban s Palackým se pokusili o takzvanou dvojkombinaci alpským stylem bez budování postupových táborů a s minimální zátěží.

Tímto způsobem chtěli zdolat dvě osmitisícovky najednou - Cho Oju (8201 m.n.m.) a Mt. Everest (8848 m.n.m.) . Na první horu ale museli kvůli velmi špatnému počasí stoupat normálním stylem.

Po dvou týdnech se jako první ze sedmnácti expedic dostali bez kyslíku do výšky 7800 m.n.m., což byl dobrý aklimatizační krok pro úspěch na Mt. Everestu.

Strasti na cestě vzhůru

Na expedici provázela horolezce řada problémů - špatná strava, průjem, nespolehliví šerpové. Při výstupu na Mt. Everest začal mít Miloslav Palacký silné potíže s dýcháním. Ve výšce 8200 metrů výstup vzdal.

Poslední stovky metrů zdolal Caban bez svého kamaráda. 17. května v 11.30 nepálského času stanul na nejvyšší hoře světa.

"Když se člověk dostane nahoru, je to v každém případě nádherný pocit, ale neskutečné úsilí a obrovskej boj. Obrovskej boj a hlavně nesmírné úsilí. Když vás předbíhaj lidi s kyslíkem, tak je to hodně o psychice, a je to hrozně náročné," říká Caban.

Domů se horolezec vrátil o deset kilo lehčí a s omrzlými prsty. Nyní se chce od horolezectví nějaký čas odpočinout a věnovat se svému vinnému sklípku.

Miloslav Palacký leží od středy ráno v nemocnici v Novém Jičíně.