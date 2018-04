Bývalo to prý nudné město...

Jenže tohle všechno bylo dávno a Toronto (v jazyce Huronů označení pro ´místo schůzek´) je dnes opravdu velmi živým městem s téměř čtyřmi miliony obyvatel.

Srdcem Toronta je nepochybně Downtown plný vysokánských mrakodrapů, ulic s bankovními domy a nákupními středisky. A taky spletí podzemních chodeb, jimiž je doslova podtunelován...

Downtovnu vévodí vyhlídková věž CN Tower a baseballový stadion Skydome.

Poblíž Skydome stojí největší hotel v Kanadě - Royal York se zhruba 1200 pokoji. Ve třicátých letech to byla nejvyšší budova Toronta. V informačním centru vám ochotně řeknou, že je to je jedno z nejprestižnějších ubytování v Kanadě - pobývali tu britští králové, významní politici, i Arthur Hailey, když sbíral materiál pro světoznámý román Hotel.

Toronto ale nežije minulostí: a když, tak maximálně hokejovou. Na rohu Yonge Steet a Front Street stojí Hoceky Hall Of Fame (Hokejová síň slávy), do níž byl nedávno uveden třeba Wayne Gretzky a kde se to slavnými hokejovými jmény jen hemží. Místní fanoušci ovšem nemají příliš důvodu k jásání - zbožňované mužstvo Toronto Maple Leafs v posledních letech v NHL zrovna dvakrát neboduje. Snad se jim bude lépe bruslit v nové hale (Air Canada Centre), která byla vloni na konci roku slavnostně otevřená poté, co stařičká Maple Leaf Gardens odešla do výslužby.

Downtown je rájem obchodů. Ty velké, v centru, jsou navzájem pospojované, a tak člověk může nachodit ochodním domem i několik kilometrů! Asi nejznámější takové středisko se nachází mezi ulicemi Front Street, Queen Street, Bay Street a York Street.

Pokud z takového komplexu vylezete na Queen Street West, objeví se před vámi budova Staré radnice (Old City Hall). Je to kouzelná stavba z pískovce, která svého času (kolem roku 1900) byla tím nejvyšším, co jste mohli ve městě najít. Teď - když se její odraz zrcadlí sotva v půlce přilehlých prosklených mrakodrapů - vypadá trochu jako zámek z dílny Walta Disneyho. Autorství ovšem patří E. J. Lennoxovi, přednímu severoamerickému architektovi. Ten toužil umístit na Old City Hall desku, která by všem řekla, kdo stavbu navrhl. A to se mu podařilo, přestože radní takový počin zakázali. Umluvil totiž dělníky, a ty do kamenných říms pod horní řadou oken vytesali celé jeho jméno písmeno za písmenem. Obejdete-li tedy budovu kolem dokola a začnete od západu, budete si moci přečíst nápis: E. J. Lennox Architect a. d. 1898.

O kousek výš, na náměstí Nathan Phillips Square, stojí Nová radnice (New City Hall) od finského architekta Vilgo Revella. Radnice se skládá ze dvou vysokých budov tvaru podkovy, které svírají parlametní sál uprostřed. Nejlépe se dá celá podivná stavba prohlédout přímo na Phillipsově náměstí: třeba na lavičce u obrovského bazénu s fontánami. V létě tu sedávají znavení turisté a chladí si nohy, v zimě se tu scházejí mladí s bruslemi: nádrž se totiž promění ve velký zimní otevřený stadion.

Další informace pro turisty, prospekty a mapy je možné sehnat v informačních centrech:

Metropolitan Toronto Convention and Visitors Association

207 Queens Quay West

telefon: 1-800-363-1990, 1-800-368-9821, (416)203-2500

Veřejná doprava:

Veškeré informace o veřejné dopravě ve městě lze získat na torontské infolince na čísle 393.

V Torontě jezdí metro, a to každý den od šesté hodiny ranní do půl druhé do rána. Výjimku tvoří neděle a státní svátky: to jezdí podzemka jen až od deváté hodiny ranní, rovněž do půl druhé do rána.

Dospělý zaplatí za lístek 2 dolary - výhodnější je koupit si jich deset (dostanete je v podobě malých stříbrných mincí nazývaných tokens) za 16 dolarů.

Další možnost je koupit si celodenní permanetku (TTC Day Passes) za 6,5 dolaru.

Taxi:

Taxíka lze chytit na ulici, anebo si ho zavolat po telefonu. Platí se podle najetých kilometrů, běžná taxa je 1,20 dolar za kilometr. Nástupní taxa činí 2,5 dolaru.

Co-op Cabs: telefon 504-4016

Diamond Taxicab: 366-6868

Vlastní doprava:

V Torontě, stejně jako v celé provincii Ontario, je nutné jezdit zapásován, a to i na zadních sedadlech.

Motocyklisti musí povinně nosit ochrannou helmu.

Údaje na silnicích jsou v kilometrech, občas je ovšem možné narazit na staré značení v mílích. Je tedy dobré vědět, že 100 kilometrů je zhruba 62 mil.

Na benzinových pumpách se platí za litry: pokud si ovšem půjčíte auto, u kterého budete znát obsah nádrže pouze v gallonech, pak může pomoci vzoreček, je jeden litr představuje asi 0,26 gallonu.

Za jízdu po silnicích se nic neplatí - výjimkou je pouze dálnice číslo 407. Každé auto, které pro ní pojede, je automaticky zaznamenáno a jeho majitel záhy dostane dopis s informací, kolik má zaplatit., Taxa se pohybuje od čtyř do deseti centů za kilometr, plus jeden dolar za vstup na dálnici.

Parkování:

V Torontě je dobré opravdu pečlivě koukat, kde je a není možné auto zaparkovat. Pokud ho totiž potavíte na zakázané místo, můžete dostat pokutu od desíti do sta dolarů! Nejvyšší pálku dávají policisté zpravidla za to, když postavíte své auto do zóny určené pro handicapované občany.

Bloček musíte splatit do sedmi dnů, jinak se suma rychle násobí. Zaplaťte tedy i v případě, když jste přesvědčen o svém právu, a zároveň se dopisem odvolejte. Máte reálnou šanci vidět své peníze zpět.

Ubytování:

- informace je možné získat u těchto servisních organizací:

BJ Cots Inc, 787-0208

Tourism Toronto - Accommodation Toronto, 203-2500

Bed & Breakfast Association of Downtown Toronto, 368-1420

Bed & Breakfast Homes of Toronto, 363-6362

Across Toronto Bed &Breakfast Inc., 588-8800

Vyhlídkové jízdy, výlety:

- pokud si netroufnete jet na vlastní pěst, můžete využít služeb profesionálů

All About Toronto Tour, 789-0069

Delta Tour and Travel Services Canada, 321-2133

Get Away Tours & Travel Inc., 367-2200

Learning Vacations Art & Architecture Tours, 544-1082

Nautical Adventures, 364-3244

Niagara Falls V.I.P. & Toronto Tours, 740-3339

Old Town Toronto Tours, 368-6877

TripMate Travel & Tour Guide Co., 778-5216