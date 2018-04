Bypass přes Hooverovu přehradu: zázrak Ameriky překlenul nový most

Stavba unikátního mostu na hlavní obchodní magistrále U. S. Highway 93 mezi Arizonou, Nevadou a Utahem trvala pět let. Jde o druhý nejvyšší most v USA a nachází se 50 kilometrů od Las Vegas.

Most amerických veteránů

Návrh projektu vznikl na přelomu tisíciletí, kdy provoz na úzké hrázi přehrady začínal být kvůli narůstající kamionové dopravě ekologicky nesnesitelný. Řešením byl "Hoover Dam Bypass" – šestisetmetrový most přes Colorado, díky kterému se provoz vyhýbá serpentinám nad přehradou a spojuje oba břehy řeky ve výšce téměř 300 metrů nad vodou.

Průběh stavby mostu u Hooverovy přehrady

Stojí na sedmi párech betonových sloupů, pět jich je na nevadské straně, dva na arizonské. Pilíře z betonu a oceli jsou až 84,5 metrů vysoké, dvojitý oblouk má rozpětí 323 metrů. Stavbu však tvoří nejen most, ale i šestikilometrový dálniční koridor z nevadského Clark County do arizonského Mohave County. Po staré silnici k hrázi přehrady, která je ve své koruně 14 metrů široká, dnes už jezdí jen turisté.

Most s oficiálním názvem Mike O'Callaghan Pat Tillman Memorial Bridge nese jména dvou významných novodobých veteránů americké armády. Stavba byla dokončena 19. října 2010 s dvouletým zpožděním, které zapříčinilo zřícení dvou stavebních jeřábů při vichřici v září 2006.

Stavělo se pochopitelně i v noci

Zkrocená řeka

Až do září 1935 byla řeka Colorado pro obyvatele Amerického jihozápadu nepřítelem. S každým jarním táním se na 2 252 km dlouhém toku Colorada (od Skalistých hor až po Kalifornský záliv) opakovaly záplavy, které ničily životy, sklizeň i majetek. V létě a na podzim pak naopak zdejší krajinu sužoval drastický nedostatek vody.

Nezkrotnou řeku zkrotila až Hooverova přehrada. Betonová přehradní hráz, vysoká 221 metrů, dala vniknout velkému jezeru Mead. Pod ním je hydroelektrárna, která si v minulém století dlouhá léta se svými sedmnácti Francisovými turbinami a výkonem 2 080 MW držela statut nejvýkonnější elektrárny světa.

Zemřeli, aby rozkvetla poušť

Bez Hooverovy přehrady by asi stěží vyrostl z malého pouštního městečka Las Vegas celosvětový magnet neonů, her a zábavy. Unikátní stavba v průmyslovém designu stylu art-deco přinesla do širokého okolí energii a vodu, tedy život.

V Black Canyonu (Černém kaňonu) pracovalo ve 30. letech po čtyři roky dvacet tisíc dělníků, čtyřiadvacet hodin denně. Sto z nich při stavbě zahynulo. A právě tuto oběť připomíná pamětní deska, uctívající památku zahynulých dělníků. Je na ní napsáno: Zemřeli, aby mohla rozkvést poušť.