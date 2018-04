Bylinky pomohou zničit bakterie

Čínské bylinky a jejich léčivé účinky jsou známy po staletí. Nyní vědci na Tchaj-wanu s jejich pomocí vytvořili nový, vysoce účinný vzduchový filtr, který úspěšně ničí bakterie šířící se vzduchem. Většina dosavadních filtrů bakterie jenom chytá a pracuje tak na principu jakési "mucholapky" mikroorganismů. Ale nový "bylinkový" filtr umí bakterie nejen polapit, ale také zabít. Uvězněné bakterie zlikviduje během 18 až 22 hodin kontakt s roztokem uvnitř filtru. Účinnost bylinek je známa po celé Číně, Hongkongu a Tchaj-wanu a jejich popularita u většiny obyvatel stále zůstává podstatně vyšší než náklonnost k obvyklým lékům. Jedním z vědců, který podporuje výzkum tradiční čínské medicíny, je Chun Tao Che, výkonný ředitel školy čínské medicíny na Čínské univerzitě v Honkongu. Potvrzuje, že vzduchové filtry napuštěné roztokem z bylinek lze využít i v klimatizačních zařízeních či topných tělesech. Prý dokážou pohlcovat kouř, prach a pylové částice. To, co mají navíc, je schopnost pohlcovat a svým roztokem z jedenácti bylinek - složení je zatím utajováno - ničit kokovité bakterie Staphylococcus aureus, které jsou původcem mnoha onemocnění. Vědci z tchajwanského Ústavu pro výzkum průmyslových technologií ve spolupráci s lékařskou fakultou v Tchaj-peji nyní pracují na vývoji nového filtru, který by dokázal bojovat proti viru chřipky. Doktor Chen předpokládá, že by "protichřipkové filtry" mohly být k dispozici už během tohoto roku. Nové filtry by byly zvláště vítané v prostředí, kde je čistota a sterilita klíčovým požadavkem. Tedy hlavně v nemocnicích či výzkumných laboratořích. Vzhledem k tomu, že proces vyluhování bylinek je snadný, není vyloučeno, že umístěním do vzduchových filtrů ještě využití čínských bylinek neskončilo. Molekuly z bylinek jsou neutrální a nedráždivé pro kůži, a dala by se jimi napouštět například bavlna, nylon či polyester. Pak by proti chřipce jednoduše stačilo navléknout si antivirové bylinkové sako...