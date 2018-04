Bydlení »na oplátku« otevírá svět bez hranic

To všechno za předpokladu, že jste natolik velkoduší, abyste svůj byt a případně i auto byli ochotní poskytnout na oplátku vašemu hostiteli, s nímž se domluvíte, že si na dovolenou prohodíte bydlení. »Člověku se doslova otevírá svět bez hranic,« říká Antonín Macháček, který u nás zastupuje Intervac, jednu z organizací, které se zprostředkováváním výměn zabývají. »My už takhle cestujeme devět let,« doplňuje jeho žena Lenka, »letos jsme byli v Jihoafrické republice, před dvěma lety ve Finsku, byli jsme i ve Francii, Anglii, Itálii, Belgii, Holandsku a dalších zemích.« Tento velmi jednoduchý koncept již téměř padesát let umožňuje strávit dovolenou na těch nejvzdálenějších či nejatraktivnějších místech i lidem, kteří si to vlastně nemohou dovolit. Platíte pouze dopravu do daného místa a tam už prostě »bydlíte« jako doma. A taky tak trochu splynete s daným prostředím. »Třeba ve Finsku jsme měli k dispozici i auto a chatu u krásného jezera. Potkali jsme tam člověka, který sbíral březové větvičky. Jen co jsme jej pozdravili, vyšlo najevo, že je soused, že o nás ví a že nám připravuje saunu, abychom poznali, jak to opravdu ve Finsku chodí,« vzpomínají Macháčkovi a dodávají, že »každá dovolená je naprosto ojedinělý zážitek.« Podobné příhody vyprávějí mnozí, kteří si díky výměně bydlení našli v zahraničí výborné přátele. Američan Richard Henry se díky bydlení »na oplátku« podíval do České Republiky už v roce 1989. »Zatímco my jsme si užívali v Praze, náš hostitel strávil pár dní u nás ve srubu ve Skalistých horách, a potom v našem autě projel kus Spojených států. Od té doby se přátelíme,« vzpomíná pan Henry, který má »na svém kontě« už celou řádku výměn. »Například ve Velké Británii jsme bydleli v královských lázních Leamington v ohromném, prostorném domě s nádhernou zahradou kousek od centra. Jenom jízda autem našeho domácího byla trochu oříškem, než jsem uvykl provozu na levé straně vozovky,« uvádí pan Henry. Cestovat způsobem »bydlení na oplátku« znamená důvěřovat. »Klíčem k celé této věci je, že své nejvzácnější věci svěřujete do rukou naprosto cizích lidí - ale oni dělají to samé! Výsledkem je: musíte si důvěřovat a zdá se, že to funguje skvěle,« je přesvědčen Richard Henry a dodává, že až na pár nepříjemných maličkostí, jako jsou psí chlupy na pohovce, je jeho celkový dojem z 99 procent kladný: »Než jsme odjížděli ze Švýcarska, nechali jsme v autě našeho hostitele vyměnit olej, což nás přišlo na neuvěřitelných 80 dolarů. Když jsme se vrátili domů, tak jsem to onomu Švýcarovi napsal. Odepsal mi, že oni museli v mém Mitsubishi vyměnit alternátor, což je přišlo na 140 dolarů, a tak jsme si byli kvit.« O lidech, s nimiž provádíte výměnu, většinou něco víte. »Korespondujete s nimi, většinou se v jednom z obou míst sejdete, abyste si předali klíče. A vidíte, že to jsou samí slušní lidé, většinou střední vrstvy, středoškoláci, vysokoškoláci,« uvádí Lenka Macháčková a dodává, jak byli s manželem překvapeni, když zjistili, že byt, který směnili ve Finsku, byl plný ohromné sbírky starožitností. »Ti lidé se nás tam nebáli nechat. A nám se také ještě nikdy nestalo, že by někdo naši důvěru zneužil, ať už se to týče výše telefonního účtu či zcizení nějakých věcí,« shodují se Macháčkovi. A jak taková výměna probíhá? Zaplatíte roční členský poplatek u zprostředkovávající organizace (Intervac, který jediný má své zastoupení v ČR, má poplatek ve výši 130 DM) a získáte katalog všech lidí, kteří jsou do sítě výměn napojeni. U Intervacu si tak můžete vybrat z téměř 10 000 míst ze zhruba 40 zemí světa. Tato nabídka se několikrát za rok aktualizuje a po zaplacení členství budete i vy zařazeni do hned příštího vydání tohoto katalogu. V katalogu jsou podle jednotlivých zemí uvedena jména a adresy lidí, kteří mají zájem o výměnu, často doplněné fotografiemi. Z každého jednotlivého záznamu se dozvíte podrobnosti o bytě či domě, možnosti jako například užívání majitelova auta, zajímavosti v okolí a další detaily, které vám mohou pomoci při vybírání lokality. »Musíte ovšem počítat s tím, že Intervac ani podobné organizace nejsou v žádném případě cestovní kanceláře. Všechno záleží jenom na vás a na tom, jakou sami vyvinete snahu. S těmi, jejichž nabídka vás zaujala, byste se měli co nejrychleji spojit, zjistit jejich zájem a v kladném případě si vyměnit bližší informace formou dopisů a fotografií a dohodnout se na určitém termínu,« uvádí Antonín Macháček. »O Prahu je ovšem zatím takový zájem, že my vlastně ani žádné dopisy nerozesíláme, ale vybíráme si z nabídek, které nám přicházejí,« dodává. Pokud navážete kontakt s někým, kdo má zájem s vámi v určitém termínu měnit, stačí už jenom dohodnout podrobnosti a domluvit se, jakým způsobem si předáte klíče. Výhodné pro obě strany bývá sejít se v jednom z obou míst a osobně se poznat. Ale klíče se dají poslat i poštou anebo nechat u sousedů. Než odjedete, bývá zvykem připravit bydlení tak, aby se v něm vaši hosté mohli dobře orientovat - to znamená například nechat na stole mapu, pár telefonních čísel a požádat přátele nebo sousedy, aby případně byli vašim hostům nápomocni. I vy se pak můžete těšit, že se v místě vaší dovolené budete cítit opravdu jako doma.