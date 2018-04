Bulharský Nesebar aneb vzpomínka na léto

Historie, která žije

Starodávná Mesembria, kdysi prosperující řecký přístav a později byzantská základna pro loupeživé výpravy do prvního bulharského království, je s pevninou spojena jen úzkou úžinou.

Pokud po ní přejdete a překročíte linii vstupní brány, ocitnete se ve zvláštním světě. Okouzlující "srdce" desetitisícového města umístěné na nevelké ploše poloostrova.

Dřevěná architektura z devatenáctého století, velkolepé středověké kostely - ­ všechna ta nádhera, všechna ta historie je dosud funkční. A vše je zde zastoupeno v takovém množství na tak malém prostoru, že není divu, že je centrum Nesebaru zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Procházka městem

Starověké jádro města má přinejmenším rozporuplnou atmosféru. Na jedné straně uctívaná a obletovaná historie, na druhé luxusní restaurace, neonové nápisy, vývěsní štíty, osvětlené výklady obchodů a obchůdků plných někdy západního zboží, jindy kýčovitého turistického artiklu.

Je velmi vyčerpávající, ale nezbytné projít nepravidelné dlážděné uličky, napěchované starými i novějšími dřevěnými domy, pro něž platí jen jediné pravidlo ­ musí být všechny postaveny naprosto stejným způsobem.

Oživlá historie je k potkání na každém kroku. Pokud nejsou monumentální středověké kostely v rozvalinách, slouží buď jako galerie, nebo stále ještě svému účelu.

V bulharském kostele však člověk ani v nejmenším nepociťuje onu ohromitelnou nedotknutelnost evropských katolických kostelů. Bulharské kostely žijí ­ do slova a do písmene. Dějiny se tu míchají se současností. Vzácné ikony visí vedle umělých načančaných květin, tisíc let staré fresky shlížejí ze stěn na začouzená kamna, kbelík s hadrem a zbytky chleba "zapomenuté" na stole uprostřed kostela.

Jak nejlépe atmosféru města vychutnat? Přijedete-li mimo sezonní špičku, uděláte nejlépe. Bulharské přímoří se nyní opravdu rychle vzpamatovává ze zapomnění devadesátých let, kdy se mu téměř všichni bývalí příznivci z postkomunistických států obloukem vyhýbali.

Přesto je zdejší sezona stále ještě krátká a v září je v těchto místech, zdaleka nejen kvůli příjemnějšímu klimatu, dýchatelněji. Snad nejrozumnější je vstoupit do města téměř před západem slunce. Dlouhé stíny vytvářejí v úzkých, křivolakých uličkách tajemná zákoutí. Cihlové kostely zbudované na některém z výběžků poloostrova získávají v záři zapadajícího slunce nezvyklé odstíny barev.

Bulharské víno a pohoda

Příjemné je uvelebit se pod košatými "listnáči" v některém z mnoha venkovních posezení místních restaurací, opírat se zády o stovky let staré zdivo, sledovat vyskakující hvězdy na stále temnějším nebi a popíjet neuvěřitelně lahodné bulharské víno.

Neuškodí ani některá ze specialit bulharské kuchyně, která je lehká, netučná a nevýslovně dobrá. A je třeba si při objednávání menu uvědomit jednu podstatnou věc -­ ani když si dopřejete ve zdejších hospůdkách hodokvas (a na bulharském pobřeží patří Nesebar k těm dražším lokalitám), rodinný rozpočet zdaleka nezruinujete.

Jen pro zajímavost, jednou z nejdražších restaurací, na jaké zde lze narazit, není typicky místní podnik, ale nefalšovaná česká hospoda s Helenou Vondráčkovu, Mirem Žbirkou či skupinou Mig 21 hlasitě znějícími z reproduktorů a becherovkou za šedesát, gulášovou polévkou za čtyřicet a vepřo knedlo zelo za sto čtyřicet korun.

Může se hodit Časový posun

Nezapomeňte si seřídit hodinky. V Bulharsku je oproti středoevropskému času časový posun plus jedna hodina.



S kým vyrazit

Do Nesebaru lze například vyjet prostřednictvím cestovní kanceláře Fischer, která bude turisty vozit od nadcházející sezony do nedalekého, z velké části zrenovovaného letoviska Slunečné pobřeží.



Internetové odkazy

užitečné informace v češtině, řada odkazů na zajímavé internetové stránky o Bulharsku



podrobné informace o bulharském černomořském pobřeží, v angličtině