Bulharsko zažívá turistický boom

Letoviska se změnila k nepoznání

Ovšem ve známých střediscích jako jsou Zlaté písky, Albena, Slunečné pobřeží či Nesebr, kde většina Čechů trávila před rokem 1989 ne jednu dovolenou, je situace poněkud jiná. Změnilo se to tu k nepoznání. A to tak, že člověk marně hledá slaměnou hospůdku na pláži, kde před dvaceti lety prožil podstatnou část líbánek.

Hotely, které prošly důkladnou rekonstrukcí, nově postavené bazény, tenisové kurty, noční kluby a sportovní atrakce změnily ráz dobře známých míst tak dokonale, že dnes bulharská letoviska snesou srovnání s kterýmkoliv turistickým centrem v Itálii nebo Španělsku.

Turistický mumraj a zaplněné hotely jakoby dávaly za pravdu statistikám, které uvádějí, že po Chorvatsku v roce 2002 Bulharsko zaujalo druhé místo v Evropě co do nárůstu cestovního ruchu.

Zažívá tato přírodou štědře obdařená země opravdu turistický boom a kde lze hledat příčiny zvýšeného zájmu o Bulharsko jako žádanou turistickou destinaci v posledních letech?

Co láká turisty do Bulharska?

Stálá klientela, která se rekrutuje především z Německa, Skandinávie a Anglie, zůstala bulharskému pobřeží věrná i v první polovině devadesátých let, kdy se země potýkala s ekonomickými problémy, které souvisely s přechodem k tržnímu hospodářství.

K této skupině se ale v posledních letech začaly v masovém měřítku přidávat i turisté z východních částí Evropy, kteří své touhy po cestování na dříve nedostupný Západ částečně uspokojili.

Společným lákadlem pro obě dvě skupiny jsou kromě nekonečně dlouhých pláží a teplého moře především ceny, které jsou podstatně nižší, než v ostatních evropských rekreačních letoviscích. Nekontrolovat stav peněženky - neboť i v turisticky nejexponovanějších místech nezaplatíte v restauracích a obchodech víc, než jste zvyklí z místa svého bydliště - je faktor, který může průběh dovolené podstatně zpříjemnit.

Základním jmenovatelem všech změn, které předurčily zvýšenou úroveň služeb a zaručují naprosto běžný evropský turistický standard, je rychlá privatizace za pomoci zahraničního kapitálu, která se odehrála v polovině devadesátých let.

Většinu hotelových komplexů dnes kontrolují a spravují nadnárodní firmy, které jsou si dobře vědomy, že kromě lenošení na širokých písčitých plážích může Bulharsko nabídnout turistům mnohem víc.

V nabídkách pobytových zájezdů najdete řadu příležitostí k návštěvám antických památek, kterými je bulharské pobřeží doslova poseté, nebo k výletům do horských středověkých klášterů, které jsou zachované v původní podobě a mnoho z nich je dodnes stále obydlených.

Navíc ochutnávky lahodných bulharských vín a specialit domácí kuchyně jsou brány jako samozřejmost, která k návštěvě země patří.

Malebná městečka, kde se zastavil čas

V posledních letech je Bulharsko stále častěji cílem i pro turisty, kteří vyhledávají kouzlo nedotčené přírody a klidný pobyt v malých malebných městečkách ušetřených civilizačního spěchu.

V Sozopolu, Balčiku či Lozenci si lze dosyta užít atmosféry kamenných domů a úzkých uliček. Rybářské loďky, na šňůrách pověšené sušící se papriky a klábosící babičky v černých šátcích jen dokreslují idylický nádech scenerie.

V malých hospůdkách při skleničce rakije a z roštu se zvedající vůně pečeného masa lze během několik minut zažít pocit, že jste se ocitli v místech, kde se zastavil čas.

Sehnat zde ubytovaní v privátech za částku kolem jedné stokoruny na noc je ten nejmenší problém a pravděpodobnost, že v přilehlých zátokách narazíte na pláž, kterou budete mít sami pro sebe, je velmi vysoká.

Svůj ráj zde najdou i potápěči. V okolí mysů je spousta vraků lodí, neboť podél bulharského pobřeží už v antických dobách vedly obchodní námořní cesty.

Ať už se do Bulharska vypravíte za pulzujícím letním životem se vším hotelovým komfortem, nebo za skromnější tichou romantikou, můžete mít jistotu, že obojí tam spolehlivě naleznete.