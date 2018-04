Bulharsko: stará láska nerezaví

19:25 , aktualizováno 19:25

Vypadá to na zajímavý a možná až nečekaný návrat Čechů do Bulharska. Touhu jezdit na Západ tak střídá zájem opět vidět "polepšený" Východ. Co Čechy do Černomoří opět táhne? Nízké ceny, písečné pláže, příroda, památky a - stará láska. Víte, že první bulharský pivovar vybudovaly české ruce?