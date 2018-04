Bulharsko: pozitiva vyváží negativa

Toalety v kombinací se sprchou, to není to, na co je našinec zvyklý.

Rovněž přejezd na hranicích přes "odmořovací" koupel (jde o dezinfekční lázeň - pozn.redakce) je potupný, zvláště, když to na Bulharské celnici vypadá jako na skládce odpadů. Všechny negativa ale nakonec vyváží pozitivně naladění lidé, kteří jsou pohostinní a rádi nás jako turisty v Bulharsku vidí.

Dálniční síť je na výborné úrovni. Moře je čisté, ale je dobré se vyhýbat ústím řek.

Pobyt v Bulharsku mohu narozdíl od Chorvatska vřele doporučit. Chorvatům jsme byli dobří po válce, kdy k nim nikdo nejezdil, teď se orientují na západní klientelu, která je ochotna zaplatit oproti Bulharsku čtyřnásobek.

Pro cestu jsme využili Slovensko, Maďarsko, Srbsko (ze zdejší policie mám smíšené pocity) a Bulharsko. K moři je to z Ostravy 20 hodin klidné jízdy z 80% po dálnicích.

Přeju Vám hezké zážitky, ať už se chystáte kamkoliv.