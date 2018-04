Bulharsko láká turisty nízkými cenami

Výhodné ceny

Ceny jsou totiž v Bulharsku zhruba o deset až dvacet procent nižší než u nás, a našinec si tak může dopřát pocit skutečné dovolené a nemusí přemýšlet nad každým nákupem, zda se vyplatí, či ne.

Zkušenosti turistů však potvrzují, že s čistotou a upraveným prostředím se setkáte jen v turistických centrech, mimo tato místa jako by začínal jiný svět.

Bulharská měna není volně směnitelná a v českých směnárnách ji nenakoupíte. Obvyklý postup je vézt s sebou do Bulharska eura nebo dolary a vyměnit za leva až na místě. Platební kartu využijete jen na vybraných místech.

Ubytování a doprava

Dvanáctidenní pobytové zájezdy s polopenzí lze ve slušně zařízeném hotelu pořídit kolem 6000 až 8000 korun. Celá řada bulharských hotelů nabízí ubytování pro děti zdarma.

Ceny letenek se pohybují kolem 7000 korun pro dospělého. Cesta autem pochopitelně vyjde levněji, je však potřeba počítat s komplikovaným průjezdem Rumunskem.

Pobyt i v hotelu je docela levnou záležitostí, zájezd prodražují hlavně ceny letenek.

I ti, kteří chtějí do Bulharska raději autobusem nebo vlastním autem a nemusí mít hotelový komfort, si mohou vybrat z více než stovky autokempů, které jsou rozděleny do tří kategorií od jedné do tří hvězdiček. Ceny za osobu za noc se pohybují kolem 150 až 200 korun.

Za stan zaplatíte zhruba stejnou sumu, za automobil mezi sto dvaceti až sto šedesáti korunami. Děti do dvanácti let mají zpravidla padesátiprocentní slevu. Stanování mimo vyhrazené prostory není dovoleno a z bezpečnostních důvodů by ani nebylo vhodné.