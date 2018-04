Bulharsko láká na moře...sněhu

Na lyžích v Bulharsku KVALITA SNĚHU Ti, kdo zde někdy lyžovali, mohou potvrdit, že kvalita sněhu je výborná. Sníh je lehounký, jemný a pokud se projede a udusá rolbou, neztvrdne a jede se po něm jako po másle. Zajímavé je i to, že i v měsících jako leden a únor, když ještě nesvítí přes den tolik sluníčka, sníh přes noc neztvrdne a má stejnou kvalitu jako předešlý den. Lyžuje se v krásné scenérii Pirinského národního parku a ze všech sjezdovek je vidět i "protější" blízké pohoří Rila s druhým vyhlášeným střediskem - Borovec. Šéfredaktor časopisu SNOW Petr Socha, který si zalyžoval v Bulharsku před dvěma lety, zhodnotil tehdejší návštěvu takto: (dnes už zde autobusy nejezdí, i přesto výpověď říká mnohé) "Celkový dojem z bulharských hor byl nejvíce ovlivněn přístupem tamních obyvatel k nám a k životu vůbec. Nikde žádný spěch a shon, všude upřímná a vlídná atmosféra a vidinou zisku nezakalené vztahy domácích a cizinců. Na lidech v bulharských horách (i podnikajících!) je zřetelně poznat vrchol jejich hodnotového systému, jímž je člověk (nepočítám-li Boha. Patrně to je důsledek silně nábožensky založené kultury – převážná většina obyvatel se dnes hlásí k pravoslavné církvi, malá část jsou katolíci a prý jen hrstka bezvěrci. Socialistický ateismus se do hor nejspíš vyšplhat nedokázal). Autobusy vyvážející lyžaře k areálu automaticky sbírají stopaře, stánkoví prodejci si navzájem pomáhají, jako by neznali pojem konkurence... Často studení a povinnostmi svázaní obyvatelé západních lyžařských center by je nutně považovali za blázny. Samozřejmě, že sem tam může něco návštěvníka navyklého evropské přesnosti a pořádku zaskočit a třeba i rozčílit. Jakási meditativní ležérnost je u vlekařů a dalších změstnanců areálu poměrně běžným jevem, nicméně jejím účelem rozhodně není klienty nazlobit." MODERNIZACE



Celý pirinský areál Bansko získala na několik desetiletí do pronájmu největší bulharska banka - První investiční banka. Ta zde během posledních dvou let investovala přes jeden a půl miliardy korun, což je znát na každém kroku. Změn se dočkala nejen infrastruktura samotného města Bansko, ale především lyžařský areál. SLUŽBY Co se týká služeb, rozdíl od alpských středisek téměř nepoznáte. "V lyžařském areálu snadno zapomenete na to, že jste v Bulharsku," říká šéfredaktor časopisu SNOW Petr Socha. Z Banska se vyvezete pohodlně kabinkou přímo až do areálu. Zde je řada sedaček, i menších vleků, které jsou položeny až do výšky 2600 metrů nad mořem. I občerstvení funguje podobně jako v Alpách, a hlavně - za nižší ceny. Nechybí ani sněhové bary aprés - ski s taneční muzikou. Jen místo ovocných likérů zde teče proudem národní rakije. Na všech sjezdovkách jsou k dispozici sněhová děla, takže i na počátku a konci sezony bývá sněhu dostatek. A i bez použití sněhových děl se zde běžně lyžuje až do prvního květnového týdne. Bulharsko je tak jednou z mála zemí, kde se dá ráno lyžovat a večer už koupat v moři. GASTRONOMIE



Bansko je jedním z nejvyhlášenějším gastronomických míst v Bulharsku. Najdete tady přes sto národních hospod, které se nazývají mechany. Bývá zde hodně veselo, protože skoro v každé z nich hraje národní pirinská kapela. Převažuje tradiční kuchyně. Mezi místní speciality patří vyhlášené sušené klobásky - banski starec, čumlek - zapečené maso s bramborem a zeleninou v keramických miskách, nebo gjuveče či kapama - pečené jehněčí maso se zelím. Víno pochází hlavně z vyhlášené oblasti Melnik, která s pirinským krajem sousedí. APRÉS-SKI V Bansku se nachází řada moderních hotelů, takže večer není problém zahrát si bowling, jít do sauny, fittnesu nebo do bazénu, pobavit se lze na diskotékách nebo v kasinu.

Vrch Todorka - centrální sjezdovky Návštěvníci mohou využít i výletu do Melniku na ochutnávku vína, nebo do blízkého Roženského monastiru.



HORSKÁ SLUŽBA Horská služba zde funguje spolehlivě a jejich pokynů je třeba přísně dodržovat. Pirin jsou nádherné, ale zároveň i velmi nebezpečné hory. Je zde řada míst velmi vhodných k extremnímu lyžování a bohužel se stává, že občas někdo neodhadne svoje možnosti a pustí se do terénu, kde je vstup přísně zakázán. DALŠÍ AKTIVITY Přímo v dolní stanici kabinky najdete půjčovny lyží a snowboardů. Nabízí se i možnost heliskiingu, ale pouze s doprovodnýmu průvodci-lyžaři. Lyžařských škol je zde dost a mají velkou tradici - Angličané se zde učí lyžovat už od první poloviny 80 let. Samozřejmostí jsou i místa pro freeride, což dokazuje i fakt, že se zde každý rok koná světový závod v extremním lyžování.



Rilský monastir JAK SE TAM DOSTAT Individuálně - nejpohodlněji se do Bulharska dostanete letecky, každý den létá přímá linka do Sofie. Odtud je to busem nebo taxíkem do Banska 90 km. Cestou se můžete zastavit na nejvýznamnější bulharské památce - Rilském Monastiru, který je na seznamu chráněných památek UNESCO. Ubytování - můžete využít klasické penziony či hotely různých kategorií (čtyřhvězdičkové nabízejí vždy bazén, fittnes a saunu).