Bulharsko: hit letošních dovolených

Jihoslovanský "tygr"

Bulharsko má dvě tváře - drsnou a těžkou, kterou lze najít ve vysokých, nádherných pohořích, jež v této zemi běžně dosahují dvou tisíc metrů, a pak příjemnou a vlídnou, která se prolíná bulharskými nížinami až k břehům Černého moře. Právě tohle je obraz, který plní katalogy cestovek a jenž Čechy momentálně nejvíce zajímá.

Černé moře, kdysi jediná možná, někdy dokonce povinná zábava, je v současnosti magnetem s nádechem čtyřhvězdičkového luxusu. Taková je totiž často kvalita ubytování. Příčinou jsou zahraniční investice, které zejména v uplynulých šesti letech na bulharské pobřeží přitekly.

Desítky nových či kompletně renovovaných hotelů opanovaly především největší turistické přímořské středisko v Bulharsku - Slunečné pobřeží. Daní za to je pak sice několik kilometrů táhnoucí se betonová aglomerace, která dlouho do noci dýchá komerční zábavou.

Bulhaři dělají vše pro to, aby západní turisty přesvědčili o tom, že tady je to nejfantastičtější místo pro dovolenou. Nejen moře, ale i stovky léčivých pramenů a dobré víno a pálenka dělají své - návštěvníci se rok od roku vracejí ve větším počtu.

Na nekonečných píscích

Ležíte na zemi a cítíte teplo z obou stran. Nekonečný rozpálený písek a sálající slunce ukazují náležitě svou sílu. Několik kilometrů dlouhá pláž je zaplněná k prasknutí. Moře se jen velmi neochotně svažuje do hloubky. Možná by se sem hodila cedule "Plavcům vstup zakázán", tak pozvolný je vstup do vody.

Když vás pláž omrzí, nazujete sandály a vydáte se toulat křivolakými středověkými uličkami Nesebaru. I uprostřed žhavého poledne je zdejším vládcem klidný stín dřevěných domů. Posadit se do restaurace na oběd není problém. Kapsa nešílí, ceny jsou mírné a příjemné.

Po obědě se před horkým sluncem ukryjete do zdí červenobílých byzantských kostelů, jež jsou jedním z poznávacích znamení Nesebaru. Starodávná Mesembria, kdysi prosperující řecký přístav, je patrně nejkrásnějším místem černomořské riviéry. Není divu, že je centrum Nesebaru zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

KOLIK CO STOJÍ

Ceny v Bulharsku jak v restauracích, tak v obchodech jsou pro českou peněženku velmi příznivé (ceny jsou uváděné v Kč).

Obchod: chleba 1 kg - 10, víno stolní 0,7 litru - 35, výběrové víno 0,7 l - 65, pivo 0,5 l - 10, 1 kg rajčat - 15, 1 kg broskve - 25, 1 kg meruňky - 23

Restaurace: 2 dcl minerálka - 4, 2 dcl cola, fanta, sprite - 8, půllitr točeného piva - 16, káva - 3-8, saláty - 20-30, polévky - 15-20, hlavní jídla - 48-80, destiláty bulharské - 16.

Černé moře a nic víc?

Krásný Nesebar a kupodivu blankytně modré moře nejsou to jediné, co vás může do Bulharska přilákat.

Třeba Sozopol, letovisko asi 35 kilometrů od přímořské metropole Burgasu, patří k místům, které byste neměli minout. Skalnaté útesy, větrné mlýny, malebné pláže, staré město s okouzlujícími dlážděnými uličkami a dřevěnými domy z 19. století se až nestydatě nabízejí návštěvníkům.

Můžete také relaxovat ve věhlasných bahenních koupelích v Pomorie či se ukrýt do anonymního chladu zdejších vinných sklepů a okusit vyhlášenou odrůdu Pomorski dimjat.

Máte-li odvahu, vydejte se do vnitrozemí prozkoumávat zapomenuté vesničky nebo staré bulharské kláštery. Jsou to teplem a neustále tepajícím životem prodchnuté skvosty architektury. Najdete je i na pobřeží - Aladja, vysekaná do skal čtrnáct kilometrů od Varny a nedaleko slavných Zlatých písků, vypráví historii tamního kraje.

