Bulharské Primorsko: příjemná a levná dovolená v česko-slovenském městečku

Ze zchátralého městečka je moderní letovisko

Tvrdit o Primorsku, že se modernizuje neuvěřitelným tempem, by bylo asi přehnané. Nicméně za posledních deset let v něm vyrostlo opravdu velké množství nových hotelů a penzionů.

Ubytování zde už desítky let nabízejí i soukromníci ve svých domech. Na rostoucí zájem turistů zareagovali po svém. Domy rekonstruují tak, že shodí střechu a přistaví patro, dvě nebo i tři. Na branku pak připevní ceduli s nápisem "Svobodnye stai" (volné pokoje) a na zahrádce čekají na své hosty. A mnozí Češi toho využívají. Vydají se autem jen tak "na blind" přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko až k moři. Ubytování v Primorsku určitě seženou.

Z městečka, které ještě před deseti lety vypadalo díky starým domům s ohyzdnými fasádami, rozbitým silnicím a chodníkům zchátrale a levně, se stalo vskutku příjemné místo pro letní dovolenou.

Většina domů v Primorsku prošla nebo prochází rekonstrukcí. Majitelé strhnou střechu, přistaví patro a nabízejí turistům ubytování.

Žlutá vlajka pro milovníky vln

Nové ubytovací kapacity samozřejmě nejsou to jediné, co Čechy a Slováky láká k pobytu právě zde. Na letní dovolené u moře je asi nejdůležitější právě to moře. K tomu v Primorsku se můžete dostat ze dvou písečných pláží – severní a jižní.

Jižní pláž je vhodnější pro rodiny s malými dětmi. Vstup do moře je až trochu nudně pozvolný, i několik desítek metrů od břehu zde malí neplavci klidně dosáhnou na písčité dno. Moře je po celý den velice klidné, trochu to tu připomíná rybník.

Naproti tomu u severní pláže je moře mnohem bouřlivější. Zatímco dopoledne zde běžně visí zelená vlajka na znamení, že do moře je vstup povolen i s nafukovacími matracemi, odpoledne se takřka pravidelně začíná vzdouvat. Plavčíci, kteří jsou zde opravdu hodně aktivní, vyvěsí žlutou vlajku, varující, že do moře se nesmí vstupovat s žádnými nafukovacími předměty včetně plavacích kol pro mrňata. Pak pendlují po břehu a pískají na všechny, kdo zákaz poruší.

Jižní pláž večer Rozbouřené moře u severní pláže

Jenomže právě žlutá vlajka je to, proč do Primorska tak rádi jezdíme. Lépe řečeno vlny, kvůli kterým je vyvěšená a v nichž se dá parádně řádit. Startovní čára pro ježdění ve vlnách začíná v místech, kde klidně dosáhne i sedmileté dítě. Stačí se odrazit v okamžiku, kdy se vlna začíná přelamovat a splývat a surfovat na ní co nejblíže k břehu. "Sport" vhodný i pro začínající plavce, nic životu nebezpečného, pouze veselý adrenalin.

Moře je u obou pláží navzdory písčitému dnu průzračné. Obtěžovat zde mohou jen malinké neškodné medúzy, které proud občas dotlačí ke břehu, a pár řas, které ale nebývají nechutně slizké, naopak jsou moc hezké. Také nevelcí krabi, kteří se sem tam mihnou po dně a hledají, kde by si rozlouskli a vyzobali mušli, jsou pro člověka neškodní.

Ani velké vlny většinou nezpůsobí, že by moře bylo zaneřáděné chaluhami a řasami tak, že by se v něm nedalo koupat. Navíc do rána veškerý "binec" většinou zmizí a moře je jako nové.

Žlutá vlajka - závody v ježdění na vlnách začínají



Více úklidu by neškodilo

To samé se, bohužel, nedá říct o plážích. Nikdo je moc neuklízí. Občas pláž projdou dva chlápci s velkým černým pytlem a největší odpadky vysbírají, ale vajgly od cigaret a další drobotina v písku zůstávají. A písečný kombajn, který mnozí znají třeba z pláží ve Španělsku, zde prostě nehledejte. Není to pravidlo, ale stává se, že rámy, na které se věší pytle na odpadky, zůstanou prázdné. V takový den si má svůj svinčík každý odnést z pláže sám, ale mnozí to prostě nedělají.

S ohledem na skutečnost, že za nejlepší místa na obou plážích je nutné platit (dvě lehátka pod pevně zabudovaným slunečníkem vyjdou na 15 leva/den, tj. necelých 200 korun), to kvalitu pláží v Primorsku sráží. Uklizené místečko, za které si zaplatíte, prostě zatím nečekejte. Nebojte se ale ani toho, že místo v písku budete brouzdat ve smetišti. Většina lidí se chová normálně a po tom zbytku to ostatní uklidí.

Na místě nových hotelů bylo ještě před pár lety zaplevelené pole, kde se pásli koně

Stanoviště plavčíků na severní pláži



Pryč od mořských blech po nové proměnádě

Co ale může opravdu zážitky z bulharského moře pokazit, jsou malinkatí živočichové, kterým jsme začali říkat mořské blechy. Ty už párkrát způsobily, že jsme do vody opravdu nevlezli. Když jsme se pokusili pátrat, co jsou vlastně zač ty potvůrky, které připomínají malé černé plovoucí stonožky a koušou ve vodě jako komáři, moc jsme nepochodili. Místní je snad ani vidět nechtějí, jiní tvrdí, že se objevují nepředvídatelně, většinou až v době, kdy je moře příliš teplé.

Poslední dva roky, kdy jsme trávili dovolenou v Primorsku hned na začátku letních prázdnin, jsme na ně nenarazili. Naopak, když jsme zde pobývali kolem půlky srpna, byly jich v některých dnech v moři desetitisíce.

Plavčíci hlídají i na moři. V pozadí letní sídlo komunistického vůdce Todora Živkova Jižní a severní pláž spojuje nová promenáda



Ačkoli kousance po "blechách" nezanechávají žádné ranky, je lepší to po jejich nájezdu ke břehům vzdát, a pokusit se přejít na druhou pláž. Zatímco ještě před pár lety by takový přesun znamenal přešlapat napříč celé rozpálené městečko, dnes se dá projít z jedné pláže na druhou po krásné promenádě, kterou zde u břehu moře nechalo město vybudovat. Večer bývá osvětlená, proto ji hojně využívají nejen pěší, ale i běžci a jezdci na kolečkových bruslích.

Vyřádit se dá i na křesle taženém motorovým člunem. Čtvrthodinka této zábavy vyjde pro tři lidi na 40 leva, tedy asi 520 Kč.

Jedna z nejlevnějších dovolených

Dovolená v Bulharsku má jednu nespornou výhodu, je totiž levná. Jedenáctidenní dovolená pro čtyřčlennou rodinu ve čtyřhvězdičkovém hotelu s programem all inclusive zde vyjde na 65 tisíc korun. V této ceně jsou nejen letenky, ale i samostatné pokoje s příslušenstvím a balkonem s výhledem na moře pro rodiče a pro děti.

Severní pláž a nové hotely nad ní

Jeden ze vstupů na severní pláž

Pravda, k této ceně jsme se dostali díky tomu, že jsme zájezd kupovali už počátkem kalendářního roku a nikoliv od české cestovní kanceláře, nýbrž od slovenské, a letěli jsme z Bratislavy. Rozdíl v ceně (pokud bychom dovolenou ve stejném termínu i hotelu kupovali v Česku, vyšla by o deset tisíc dráž) způsobilo to, že slovenská cestovka nepočítala palivový příplatek a poskytovala slevu za sjednání po internetu.

Nejen ubytování, ale v podstatě všechno je v Bulharsku levné, nebo nanejvýš stejně drahé jako u nás.

U jižní pláže je malý přístav s ještě menším majákem. Do moře se zde vlévá Ďábelská řeka protékající rezervací Ropotamo.

Gurmánské zážitky a menu v češtině

V Primorsku jsme nenarazili na žádnou restauraci, kde by neměli jídelní lístky v češtině. Sice s roztomilými chybami, ale napsané latinkou, takže i ten, pro koho je cyrilice (bulharská azbuka) stejně čitelná jako čínské znaky, ví, co si objednává.

Ač přecpaní z all inclusive, "obětovali" jsme se, a zašli jsme si několikrát na mořské příšery do restaurace. Nečekejte žádné kulinářské orgie, ale za porci jednoduše upravených čerstvých raků (6 ks) zaplatíte 6 leva, tedy asi 78 Kč. Za dvanáct tygřích krevet dáte padesátikorunu.

Letos jsme zde objevili i restauraci, kde je možné objednat si to, na co si ukážete prstem. Majitelé vytáhli na chodník chladicí box, do něj uložili ryby a mořské potvory a to, na co jste si ukázali, vám připravili. Box už sice podle svého vzezření pamatoval dlouhé časy, ale ryby v něm byly čerstvé a nesmírně levné.

Porce raků vyjde na 78 korun, krevety jsou za padesátikorunu



Jiná restaurace si zase dělala reklamu tím, že nabízela 10 % slevy pro české a slovenské turisty.

Snad jen pravé české pivo je tu dražší než doma. Ale dát si točený vychlazený smíchovský ležák přímo na pláži za 39 korun, kdo by odolal? Místní značky piva jsou levnější o polovinu i více.

Pokud chcete vyzkoušet něco zajímavého, doporučujeme ochutnat tradiční bulharskou dršťkovou polévku škembe čorba. Na rozdíl od naší dršťkovky a la gulášovka je škembe čorba uvařená s mlékem a kousky kořenové zeleniny. Dochucuje se přísadami ze dvou misek, v jedné jsou drcené feferonky a v druhé ocet smíchaný s nastrouhaným česnekem. Moc dobrá spravovačka po prohýřené noci.

Ač tomu někteří odmítají uvěřit, opravdu platí, že v Bulharsku se vám za málo peněz dostane hodně a i vcelku kvalitní muziky.