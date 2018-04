Bulharské hory s batohem. Přes Rilu a Pirin, bájnou střechu Balkánu

může se hodit Jak se dostat do Bulharska Možností dopravy do Sofie je hned několik. Pokud se rozhodnete jet vlastním autem, počítejte z Prahy s přibližně 1300 km a 15 hodinami jízdy. Jako ideální se jeví trasa Praha – Brno – Bratislava – Budapešť – Bělehrad – Sofia. Po stejné trase jezdí i autobusy společnosti Eurotours. Aktuální informace o spojích a cenách najdete ZDE. Tuto linku jsme při své cestě využili i my. Ubytování a ceny v Bulharsku Ceny za ubytování na horských chatách se v současné době pohybují mezi 12 – 15 Lv, v údolích je možné přespat za cca 15 – 20 Lv / osobu a noc. Ceny jídel, potravin a pití jsou v přepočtu spíše levnější než u nás. Vhodná doba pro návštěvu Ideální doba pro návštěvu těchto nádherných hor je od konce července do poloviny září. Z jara bývá ještě hodně sněhu a od konce září vrůstá riziko sněžení. Nejstabilnější počasí bývá v srpnu. Doporučená literatura a mapy K plánování trasy z vlastní zkušenosti doporučuji: • Petr, Ivo: Hory Balkánu: Černá Hora, Makedonie, Řecko, Bulharsko. Mirago, Ostrava • Bousfield Johnathan a Richardson Dan: Bulharsko. Rough guide, Jota 2002 • Rila – mapa v měřítku 1 : 55 000 • Pirin - mapa v měřítku 1 : 55 000 Mapy © Google