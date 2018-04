Bulharská riviéra: pro každého něco

Kromě dlouhých písečných pláží a dobrých cen však Bulharská riviéra nabízí i další libůstky, jako je třeba vynikající víno, které lze za levný peníz pořídit u velkých vinařů či malých soukromníků.

Ideální klima pro pěstování révy je zvláště v oblasti Slunečného pobřeží. Zdejší lehké moky mají specifickou chuť, která je dána místním klimatem - neobvyklou směsí horského a mořského vzduchu.

Projít se po dobré sklence mezi středověkými kostely a úzkými uličkami Nesebaru, kde se navzájem utiskují desítky nádherných, živoucích dřevěných domů, či nechat tělu i duši odpočinout v některém z lázeňských komplexů na břehu moře - to je další možnost, jak si zpříjemnit dovolenou.

Bulharsko se rozhodně nemá za co stydět - nabídka je velkorysá, památky i přírodní scenerie si jistě zaslouží pozornost. Jde jen o to, vybrat si to správné místo.

Pár tipů

SVETI VLAS

Nenápadná vesnička šest kilometrů na sever od Slunečného pobřeží, podél hlavní trasy ve směru na Varnu, není tak úplně zbytečnou zastávkou. Krajina zde najednou dostává jiný ráz, betonové komplexy Slunečného pobřeží mizí pod tíhou opravdové přírody. Letovisko, kde tráví dovolenou zejména Bulhaři, je položeno na úpatí kopců, proto je za koupáním na pěkné pláži nutné sejít (nebo sjet) asi kilometr dolů.

SOZOPOL

Třicet pět kilometrů od jedné z metropolí pobřeží, Burgasu, leží Sozopol. Rušné letovisko napěchované obchody a trhovci nejrůznějšího druhu začíná konkurovat Nesebaru. Staré město s okouzlujícími uličkami a nepřeberným množstvím dřevěných domů z 19. století je jedním z největších lákadel této oblasti. Skalnaté útesy, malebné pláže, větrné mlýny, ale i diskotéky, bary, noční život - to je jen malý výčet z velké nabídky.

POMORIE

Na severní výspě Burgaského zálivu se rozkládá patnáctitisícové město Pomorie. Je známé léčivým bahnem a vynikajícím vínem. Věhlasné bahenní koupele ve zdejších lázních napomáhají například při léčení lupénky či atopického ekzému. Zajímavý je i dodnes činný klášter svatého Jiří.

ZLATÉ PÍSKY

Osmnáct kilometrů severně od Varny se třpytí zlato. Vlastně spíše zlatý jemný písek na tři a půl kilometru dlouhé a téměř sto metrů široké pláži, která dala městu jméno - Zlaté písky. Vyhlášená rekreační oblast byla i v dobách socialismu výsadním letoviskem západních turistů. Na šedesát hotelů, které jsou umístěny na okraji příjemného lesoparku, nabízí široké možnosti sportování i zábavy.

NESEBAR

Kdysi prosperující řecký přístav Mesembria založený pět set let před Kristem, dnes architektonická perla, kterou pod svá ochranná křídla vzalo dokonce i UNESCO. Staré jádro, které se rozkládá na nevelkém, ale o to půvabnějším poloostrově, je s pevninou spojeno jen tenkým náspem. Žádného turistu nenechá v klidu dřevěná architektura z 19. století a velkolepé středověké kostely.

ÚSTÍ ŘEKY ROPOTAMO

Jižně od Sozopolu křižuje dálnici řeka Ropotamo. Její ústí do moře bylo prohlášeno za národní přírodní rezervaci. Projížďka loďkou po řece je jedním z mnoha výletních míst v této části černomořského pobřeží. Dva až šest metrů hluboká řeka nabízí pěkné scenerie včetně skaliska Lví hlava nebo blízkého jezera s leknínovou farmou.

Může se hodit Časový posun

V Bulharsku je oproti středoevropskému času posun o jednu hodinu napřed. Nezapomeňte si proto při příjezdu seřídit hodinky. Měna

Bulharskou měnou je leva, v našich bankách ji nelze koupit. (1 LEVA = 16.310 Kč, kurz k 1.6.2004) Leva se dělí na 100 stotinek. Bankovky jsou v hodnotě od 1 leva do 50 leva. Mince jsou pouze v nižších hodnotách. Pro turisty ČR doporučujeme koupit Euro nebo např. USD v našich bankách a na místě vyměnit za leva, protože kurs koruny není tak výhodný. Zahraniční měnu je možno vyměnit na letištích, v bankách, ve směnárnách či v hotelových zařízeních. V průměru jsou ceny v Bulharsku o 10 - 20% nižší než v ČR. V letní sezoně v hotelových komplexech jsou ceny služeb vyšší než v turisticky méně vyhledávaných místech. Ačkoliv za všechno zboží a služby můžete platit v leva, tvrdá měna (známá jako valuta) je často vyžadována na úhradu mezinárodních autobusů a letenek. Co si přivézt

Rozhodně se vyplatí koupit zdejší lahodné červené víno či lahev koňaku z Pomorie. Nebo si vyberte malované dřevěné suvenýry, kterých trhovci nabízejí nepočítaně tvarů i velikostí.