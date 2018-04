Bůh miluje San Francisco

A je toho mnohem a mnohem víc, proč stojí za to tohle výjimečné město na pacifickém pobřeží Ameriky navštívit. Osobité kouzlo mu nelze upřít. Urbanistická perla, postavená na tektonickém zlomu, sevřená ze dvou stran zálivem, z další strany nekonečným Tichým oceánem, s několika stuhami velkolepých mostů, působí evropsky, americky i asijsky.

Je neopakovatelnou směsicí všech možných i nemožných kultur a vlivů - snad proto se vám místy bude zdát, že jste tam už někdy museli být. Před více než stoletím se Samuel Clemens, kterého asi znáte pod jménem Mark Twain, vyznával: "Velmi jsem si oblíbil tohle nejmilejší a nejspolečenštější město Unie."

Poznávat město? Jedině pěšky!

San Francisco se na rozdíl od většiny amerických velkoměst musí poznávat pěšky. Stejně jako Paříž nebo Praha. Jinak to prostě nejde. Rozhodně vám stojí za to pochodovat od jedné zajímavosti ke druhé, a můžete si být jisti, že vás nezmůže nuda ani vzdálenosti.

Malebné sanfranciské ulice jsou vyrovnané jako napnuté špagáty a narýsované do dokonale pravoúhlé sítě.

Taková procházka z centrálního náměstí Union Square přes pitoreskní Chinatown a mondénní Russian Hill do přístavu Fisherman's Wharf je takřka povinná. A zabloudit se tu nedá. Snad jediná věc by pěšího mohla poněkud rozladit - ty místní kopce. Je to jako plavba po obřím vlnobití - nahoru a zase dolů, a nahoru...



Město totiž z podivného rozmaru postavili na 40 pahorcích. Ale nezoufejte. Bolavé nohy, to je maličkost proti skvostným pohledům, jež se vám z jejich vrcholků naskytnou.

Symboly kalifornského velkoměsta

Nejznámějším "kopečkem" je 103 metrů vysoký Nob Hill, přezdívaný pro přepychové obchody Snob Hill. Pak je tu Telegraph Hill, odkud kdysi Heinrich Schliemann pozoroval město zlatokopů v plamenech.

Zjistíte, že i Frisco má svůj "Manhattan", tvořený celou kolonií obřích věžáků deroucích se k obloze v tzv. downtownu. Třeba budova Americké banky, skvostný oltář na dolary, je vysoká 237 metrů a má 52 podlaží.

Jiným symbolem San Franciska je 260 metrů vysoká budova finanční společnosti Trans America Corporation, jakýsi kříženec Cheopsovy pyramidy a Eiffelovky. Na Ameriku neobyčejné je zdejší soužití věcí moderních s tradicemi minulosti. A tak můžete z vyhlídky obdivovat i udržované viktoriánské domy, v nichž dnes bydlí bohatí a umělci. Jejich barevné fasády se kupodivu nijak netlučou s gigantickými mrakodrapy. Je vidět i budovu Opery, kde byla podepsána Charta OSN.

A zadumaný přístav. A cable car, místní anachronickou kabelovou dráhu, jež vozí turisty snad jen pro radost z pohybu. A přirozeně Golden Gate, výsostný znak města, tu rudě natřenou křivku vznášející se oceli, který se klene nad úžinou vedoucí do širokého zálivu.

Frisco s pověstí nejsvobodnějšího města

V porovnání s jinými městy má San Francisco podivuhodné charisma. Na schovávanou si tu hrají mraky a chuchvalce mlhy, jež se z ničeho nic vynořují a zahalují dolní část mostů Golden Gate nebo Bay Bridge, umožňujíce jejich linii surrealisticky viset v povětří. Seskupení barevných domů a lidí s něžným názvem Frisco se pyšní pověstí výjimečně snášenlivého města, jednoho z nejsvobodnějších na světě vůbec. Právem.

Říká se, že je rájem homosexuálů. Žijí tu mračna Číňanů. Domorodci už se stali i příslušníci mnoha jiných etnických skupin z Asie, Latinské Ameriky i jiných částí světa. Ostatně narazíte tu i na hospodu s důvěrně známým jménem - Praha

Vznikala tu nejrůznější hnutí, město bylo domovem beat generation, a není to tak dlouho, co San Francisko nazývali hlavním městem hippies. Po všech tu něco zbylo. Navštivte Haight Ashbury, centrum někdejší generace lásky, kde se zastavil čas. Zdá se, že Bůh je San Francisku opravdu všestranně nakloněn. Obyvatelé nepotřebují klimatizaci, neboť " air condition" jim dělá oceán a mořský vítr.

Jen když se někdy teplý oceánský vítr střetne se vzduchem přicházejícím od Skalnatých hor, v sanfranciském kotli se rychle vytvoří hustá mléčná mlha. Pak je ta správná chvíle zamířit do některého z tisíců zdejších podniků. Najdete tu všechno, co si jen dovedete představit, lidové bary i luxusní snobské restaurace, kuchyně snad ze všech zemí světa. Zkuste třeba ty s vůní moře a rybích lahůdek. A budete-li mít trochu štěstí, zahrají vám tam tóny místního hitu I left my heart in San Francisco. Nechal jsem srdce v San Francisku.





MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat

Společnost British Airways létá na trase Praha - Londýn - San Francisco jednou až dvakrát denně. Konkrétní informace o odletech na tel. 222 114 444.



Kdy přijet

San Francisco má po celý rok mírné podnebí a lze je navštívit prakticky kdykoliv. Nejhorší mlhy jsou v létě, nejslunečnějšími měsíci jsou září a říjen. V lednu nejvíce prší.