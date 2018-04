Bůh asi existuje, došlo mi nad kráterem kostarické sopky

může se hodit Sopka Rincón de la Vieja leží ve stejnojmenném národním parku na severozápadě Kostariky nedaleko hranic s Nikaraguou v provincii zvané Guanacaste. Vstupné do něj je 6 amerických dolarů za osobu. Do parku je možné vjet autem. Nejbližší letiště je v hlavním městě provincii Liberii. Cesta autem z hlavního města Kostariky, San José, trvá asi osm hodin, ze surfařského centra Tamarindo asi čtyři hodiny. Letenka z Prahy na Kostariku stojí kolem 20 tisíc korun, v last minute nabídce se dá koupit i za 9 tisíc korun. Nejlepší surfařské spoty Avellanas Rivermouth Tomuto spotu místní říkají Malá Havaj. Nádherná pláž zaručující svou délkou dostatek prostoru pro každého surfaře. Nejlepší vlny prý jsou během období dešťů, což je na Kostarice v říjnu a listopadu. Nevýhodou je, že k ní nejezdí veřejná doprava. Langosta Capetown Na pětibodové žebříčku tuto pláž někteří surfaři hodnotí třemi body, další čtyřmi. Podle místních instruktorů je ideální pro začátečníky, vlny v pěně jsou obvyklé dlouhé a chodí pravidelně. Za zmínku stojí i velmi pěkná příroda kolem, od října do března je možné potkat i velké mořské želvy. Playa Grande Říká se, že na této pláži jsou velmi dobré podmínky pro surfování tři sta dní v roce. Zkušení si pochvalují, že výborné vlny chodí jak zprava, tak zleva. S jejich chycením nebudou mít problémy ani začátečníci. Mapy © Google