Buďte opatrní při cestě do Venezuely

12:28 , aktualizováno 12:28

Ministerstvo zahraničních věcí varuje české občany cestující do Venezuely před zhoršenou bezpečnostní situací v této zemi, hlavně pak v hlavním městě Caracasu. Zvláště opatrní by pak měli být ti, kteří chtějí do Venezuely, kde začne hlavní turistická sezóna, cestovat za individuální turistikou. Ministerstvo sdělilo, že turisté by raději měli využít služeb velkých a spolehlivých cestovních kanceláří. Doporučilo rovněž českým návštěvníkům Venezuely, aby si zajistili nejen nezbytné zdravotní pojištění, ale i pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí.