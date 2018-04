Buďte moderní: nechte salát kvést!

Zároveň se v obchodech objevily nejrůznější salátové nálevy od horčicových, koprových jogurtových, přes americký oblíbený "blue chees" až po výborné salátové oleje, mezi něž patří panenský olivový či méně dostupný dýňový olej.Na jarních trzích už nechybějí zahradnické stánky se sazenicemi bylin a koření. Mnohé hospodyňky si za oknem či na záhonech pěstují už nejen petržel a pažitku, ale i bazalku, oregano či rozmarýn... a zpestřují jimi hlavní jídla i zeleninové mísy. Třeba takový rajčatový salát s italským sýrem mozzarellou, kde listy bazalky stačí nakrájet do osoleného a opepřeného panenského olivového oleje, patří k nejjednodušším, ale zároveň i nejlahodnějším lehkým pokrmům, které lze podávat i jako doplněk k posezení u láhve vína. Američané milují tzv. Chiefsalad, kde jsou různé druhy zeleniny, hlavně však hlávkový salát a jeho kadeřavé odrůdy, posypány praženou slaninou a kostičkami smaženého pečiva. Francouzi, odjakživa největší "salátožrouti" a experimentátoři, míchají do zeleniny nejen opečené kousky chleba, olivy, vajíčka, kapary a nakládané rybí maso, ale i na plátky nakrájené syrové žampiony, půlky vlašských ořechů, krevety, škeble, chobotnice a další nejroztodivnější plody moře. S revoluční inovací do "salátové kultury" přišli v posledních dvou letech frankofonní Švýcaři. Trhy v Lausanne a Ženevě překvapí maličkými košíčky, poměrně však drahými, z nichž vykukují krátce bez stonků střižené květy všech možných barev - od temně rudých přes fialové, oranžové až po kanárkově žluté. Aniž byste tušili, k čemu jsou, najdete je večer na stole. Hostitelka před vás položí kvetoucí salátovou mísu a vy s údivem ochutnáváte spolu s brokolicí, rajčaty, kapiemi a kadeřavým salátem malé i velké kvítky. Po prvním návalu nedůvěry vám zachutnají. Zároveň zjišťujete, že pojídáte obyčejnou řeřichu, které má doma v Čechách tchyně plné truhlíky. Pak najdete lístečky růží (prý nějaká sladší odrůda). Nakonec vás dorazí objev obyčejné žluté, růžové i bílé hluchavky, jejíž sladký nektar jste coby děti z malých kvítků s rozkoší vysávali na loukách. Napadlo vás tehdy, že jednou bude moderní si jimi zdobit večeři?